30 августа 2018, 02:55

Спасатели предупредили об опасности пожаров в Калмыкии

Чрезвычайная пожароопасность прогнозируется в большинстве районов Калмыкии до 1 сентября, сообщило МЧС.

По данным ведомства, высокий риск возникновения пожаров будет наблюдаться на всей территории республики 30 и 31 августа, а также 1 сентября.

Вероятны ландшафтные пожары, возгорания в камышовых зарослях в районе озер, а также пожары на объектах экономики и в населенных пунктах, сообщило Главное управление МЧС России по Калмыкии на своем сайте.

Спасатели попросили жителей и гостей республики быть осторожными при обращении с огнем и не сжигать мусор на садовых и дачных участках. 

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", 30 августа в Элисте будет +32 градуса, переменная облачность, ветер до 11 метров в секунду. Днем 31 августа температура воздуха +31 градус, переменная облачность, скорость ветра снизится до 8 метров в секунду. 1 сентября днем воздух прогреется до + 31 градуса, сохранится переменная облачность и ветер до 8 метров в секунду.  

Жители и гости Кавказа с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" имеют возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Примечание:

"Чрезвычайная пожароопасность объявлена в Астраханской области", "МЧС предупредило о риске возникновения пожаров в Калмыкии", "Спасатели предупредили об угрозе пожаров в Кабардино-Балкарии".

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