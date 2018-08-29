29 августа 2018, 23:53

Чрезвычайная пожароопасность объявлена в Волгоградской области

Спасатели предупредили о высоком риске пожаров в лесах на территории Волгоградской области до 1 сентября.

По данным ведомства, чрезвычайная пожароопасность прогнозируется на большей части территории Волгоградской области и в Волгограде 30, 31 августа и 1 сентября, возможны лесные пожары.

В некоторых северных районах, в частности, в Еланском, Киквидзенском, Николаевском, Старополтавском, Быковском и северной части Палласовского в эти дни будет наблюдаться высокая пожароопасность, сообщило Главное управление МЧС по Волгоградской области на своем сайте.

Спасатели попросили жителей и гостей Волгоградской области воздержаться от посещения лесов.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", 30 августа днем в Волгограде воздух прогреется до +33 градусов, переменная облачность, без осадков, ветер скоростью 7 метров в секунду. Днем 31 августа температура воздуха понизится до +31 градуса, переменная облачность, без осадков, ветер скоростью 6 метров в секунду. 1 сентября днем температура составит +32 градуса, будет ясно, ветер до 5 метров в секунду.

Погодный сервис - партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Жители и гости Кавказа с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

"Кавказский узел" писал, что МЧС прогнозировало чрезвычайную пожароопасность в Волгоградской области до 25 июня.

Примечание:

"Чрезвычайная пожароопасность объявлена в Астраханской области", "МЧС предупредило о риске возникновения пожаров в Калмыкии", "Спасатели предупредили об угрозе пожаров в Кабардино-Балкарии".

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