Дагестанский чиновник заподозрен в мошенничестве на полтора миллиона

29 августа 2018, 21:07

Бывший начальник районного управления культуры в Дагестане заподозрен в получении денег из Фонда социального страхования на основании подложных документов.

Согласно материалам дела, в 2016 году начальник районного управления культуры получил таким образом из республиканского отделения Фонда социального страхования около 1,5 миллиона рублей.

Против него возбуждено уголовное дело по статьям о подделке официальных документов и мошенничестве, сообщила сегодня прокуратура Дагестана.

На сайте администрации района и республиканского управления СКР по состоянию на 21:00 мск нет информации об этом деле. Комментариями подозреваемого или его представителей "Кавказский узел" также не располагает.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 22 августа руководитель администрации Левашинского района Дагестана и трое его подчиненных были заподозрены в хищении из Фонда социального страхования 74 миллионов рублей.

Ситуация с арестами чиновников и кадровыми чистками в регионе отслеживается "Кавказским узлом" на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане”.