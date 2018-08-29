Спасатели в Дагестане ищут унесенного рекой ребенка

29 августа 2018, 17:52

В Хунзахском районе Дагестана начаты поиски ребенка, которого унесло течением реки после падения в обрыв легкового автомобиля.

ДТП произошло сегодня около 12.30 мск на территории Гоцатлинской ГЭС.

"Очевидцы происшествия успели спасти мужчину и его пассажира, однако несовершеннолетний ребенок упал в обрыв", - рассказал представитель МВД Дагестана, слова которого приводит ТАСС.

По его данным, водитель авто не справился с управлением.

К поискам пропавшего ребенка подключились добровольцы, уточнил источник в экстренных службах региона, на который ссылается "Интерфакс-Юг".

По состоянию на 17.45 на сайтах Главного управления МВД и МЧС Дагестана нет информации о ДТП, в результате которого ребенка унесло рекой.

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что в результате столкновения маршрутного такси с грузовиком, которое произошло сегодня около 09.10 мск в Кизлярском районе Дагестана, пострадали 11 человек, в том числе двое детей.