29 августа 2018, 17:52
Спасатели в Дагестане ищут унесенного рекой ребенка
В Хунзахском районе Дагестана начаты поиски ребенка, которого унесло течением реки после падения в обрыв легкового автомобиля.
ДТП произошло сегодня около 12.30 мск на территории Гоцатлинской ГЭС.
"Очевидцы происшествия успели спасти мужчину и его пассажира, однако несовершеннолетний ребенок упал в обрыв", - рассказал представитель МВД Дагестана, слова которого приводит ТАСС.
По его данным, водитель авто не справился с управлением.
К поискам пропавшего ребенка подключились добровольцы, уточнил источник в экстренных службах региона, на который ссылается "Интерфакс-Юг".
По состоянию на 17.45 на сайтах Главного управления МВД и МЧС Дагестана нет информации о ДТП, в результате которого ребенка унесло рекой.
Ранее "Кавказский узел" сообщал, что в результате столкновения маршрутного такси с грузовиком, которое произошло сегодня около 09.10 мск в Кизлярском районе Дагестана, пострадали 11 человек, в том числе двое детей.
"Три человека стали жертвами аварии в Дагестане", "Четыре человека погибли в ДТП с автобусом в Дагестане", "Выросло число жертв крупной аварии в Дагестане".
29 августа 2018, 17:52
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Спасатели в Дагестане ищут унесенного рекой ребенка
В Хунзахском районе Дагестана начаты поиски ребенка, которого унесло течением реки после падения в обрыв легкового автомобиля.
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