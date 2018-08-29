Седа Дудуркаева объявлена в международный розыск

29 августа 2018, 16:08

Арестованная в Турции дочь бывшего главы УФМС Чечни Седа Дудуркаева подозревается в причастности к боевикам, она объявлена в международный розыск по каналам Интерпола, заявил сегодня представитель генеральной прокуратуры России.

Как писал "Кавказский узел", 20 июля стало известно о том, что Седа Дудуркаева, дочь бывшего главы УФМС по Чечне Асу Дудуркаева 4 июля была задержана в Стамбуле по подозрению в связях с запрещенной в России судом террористической организацией "Исламское государство". 14 августа адвокат Дудуркаевой уточнил, что ее арест вызван подозрениями в использовании фальшивого паспорта, а не в связях с сирийскими боевиками.

Отец Седы Дудуркаевой Асу Дудуркаев ушел с поста руководителя УФМС по Чечне в ноябре 2013 года по требованию главы республики Рамзана Кадырова. Свое решение Кадыров объяснил жалобами граждан на работу УФМС и пребыванием дочери Дудуркаева "среди бандитов" в Сирии. Позднее стало известно, что Дудуркаев ездил в Сирию, чтобы вернуть свою дочь.

"Дудуркаева объявлена по каналам Интерпола в международный розыск с целью ареста и выдачи для привлечения к уголовной ответственности по ч.2 ст. 208 УК РФ (участие в незаконном вооруженном формировании)", - цитирует сегодня начальника управления взаимодействия со СМИ Генпрокуратуры РФ Александра Куренного РИА "Новости".

По его словам, Генпрокуратура России также направит запрос о выдаче Турцией Седы Дудуркаевой, когда поступит официальная информация о ее задержании. "При поступлении информации об установлении места нахождения или задержания Дудуркаевой С.А. на территории Турецкой Республики или других зарубежных государств Генпрокуратурой РФ незамедлительно будет рассмотрен вопрос о направлении запроса о выдаче", - пояснил Куренной.

На сайте Генпрокуратуры России, по данным на 15.30 мск, нет информации о деле Седы Дудуркаевой.

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