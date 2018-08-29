29 августа 2018, 16:08

Седа Дудуркаева объявлена в международный розыск

Арестованная в Турции дочь бывшего главы УФМС Чечни Седа Дудуркаева подозревается в причастности к боевикам, она объявлена в международный розыск по каналам Интерпола, заявил сегодня представитель генеральной прокуратуры России.

Как писал "Кавказский узел", 20 июля стало известно о том, что Седа Дудуркаева, дочь бывшего главы УФМС по Чечне Асу Дудуркаева 4 июля была задержана в Стамбуле по подозрению в связях с запрещенной в России судом террористической организацией "Исламское государство". 14 августа адвокат Дудуркаевой уточнил, что ее арест вызван подозрениями в использовании фальшивого паспорта, а не в связях с сирийскими боевиками.

Отец Седы Дудуркаевой Асу Дудуркаев ушел с поста руководителя УФМС по Чечне в ноябре 2013 года по требованию главы республики Рамзана Кадырова. Свое решение Кадыров объяснил жалобами граждан на работу УФМС и пребыванием дочери Дудуркаева "среди бандитов" в Сирии. Позднее стало известно, что Дудуркаев ездил в Сирию, чтобы вернуть свою дочь.

"Дудуркаева объявлена по каналам Интерпола в международный розыск с целью ареста и выдачи для привлечения к уголовной ответственности по ч.2 ст. 208 УК РФ (участие в незаконном вооруженном формировании)", - цитирует сегодня начальника управления взаимодействия со СМИ Генпрокуратуры РФ Александра Куренного РИА "Новости".

По его словам, Генпрокуратура России также направит запрос о выдаче Турцией Седы Дудуркаевой, когда поступит официальная информация о ее задержании. "При поступлении информации об установлении места нахождения или задержания Дудуркаевой С.А. на территории Турецкой Республики или других зарубежных государств Генпрокуратурой РФ незамедлительно будет рассмотрен вопрос о направлении запроса о выдаче", - пояснил Куренной.

На сайте Генпрокуратуры России, по данным на 15.30 мск, нет информации о деле Седы Дудуркаевой.

Новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематических страницах "Дорога домой: на Кавказ после ИГ"*, "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата".

* "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) по решению суда признано террористической организацией и запрещено в России.

Примечание:

"Следком озвучил данные об ингушском участнике конфликта в Сирии", "Москалькова рассказала о судьбе ста заключенных россиянок в Ираке", "Нападение подростков в Чечне показало усовершенствованную методику атак ИГ*".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

29 августа 2018, 16:08

  • Седа Дудуркаева объявлена в международный розыск

    Арестованная в Турции дочь бывшего главы УФМС Чечни Седа Дудуркаева подозревается в причастности к боевикам, она объявлена в международный розыск по каналам Интерпола, заявил сегодня представитель генеральной прокуратуры России.

29 августа 2018, 16:02

29 августа 2018, 14:59

29 августа 2018, 13:55

29 августа 2018, 13:08

Темы дня

События дня

Документы

Все документы

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Архив новостей
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Аналитика

Все статьи

Инфографика

Все справки

Новости

Все новости