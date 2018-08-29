Армянский судья ранен при обстреле дома

29 августа 2018, 16:02

Бывший председатель Кассационного суда Армении Арман Мкртумян получил два огнестрельных ранения, но не пожелал остаться в больнице, сообщили врачи.

"Кавказский узел" сообщал, что поздно вечером 28 августа три человека в масках проникли на территорию дома Армана Мкртумяна в селе Дзорахбюр Котайкской области и открыли беспорядочную стрельбу из автоматов. Один подозреваемый в нападении задержан.

В 2013 году адвокаты выступали против методов работы Кассационного суда, в частности, "произвола при применении ряда законов". 5 июня этого года, менее чем через месяц после смены власти в Армении, глава Кассационного суда Армении Арман Мкртумян подал в отставку. Мкртумян, проработавший в этом суде почти 20 лет, объяснил свою отставку тем, что "решил уступить место молодым".

После нападения на Армана Мкртумяна машина скорой помощи доставила его в больницу, врачи диагностировали у пострадавшего огнестрельные ранения в левой нижней части поясничной области и нижней части левого предплечья, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Медицинском центре "Эребуни".

"Однако Мкртумян отказался от госпитализации. В больнице ему обработали раны, он вернулся домой", - рассказал дежурный врач.

Арман Мкртумян и его сын Гор, выбежав во двор к вооруженным людям в масках, сумели дать им отпор, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Полиции Армении. По словам сотрудника ведомства, Арман Мкртумян обезвредил человека с автоматом, выстрелив из собственного газового пистолета Walther. Этот человек оказался жителем Гюмри Риженко. Двое других нападавших скрылись, полиция устанавливает их личности.

"Кавказский узел" не располагает комментариями задержанного или его представителей относительно информации полиции.