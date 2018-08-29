11 человек пострадали при ДТП с маршруткой в Дагестане

29 августа 2018, 14:59

Маршрутное такси столкнулось сегодня с грузовиком в Кизлярском районе, пять пострадавших госпитализированы, сообщил Минздрав Дагестана.

По данным ведомства, среди пострадавших двое детей. Состояние одной из пострадавших врачи оценили как тяжелое, еще четверых - как средней степени тяжести.

"Их госпитализировали в Центральную городскую больницу города Кизляра. Остальных, в том числе двоих детей, отпустили домой на амбулаторное лечение", - цитирует слова представителя Минздрава Залины Муртазалиевой "Интерфакс".

Женщину, получившую при столкновении маршрутки с КамАЗом наиболее тяжелые травмы, оперируют, со ссылкой на министерство здравоохранения Дагестана информирует РИА "Новости".

Авария с пассажирской "Газелью" произошла около 09.10 мск на федеральной трассе "Кавказ", близ села Рыбалко Кизлярского района Дагестана, сообщили спасатели. Республиканское управление МЧС по состоянию на 14.59 мск 29 августа не уточнило числа пострадавших.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 24 августа четыре человека погибли при столкновении автобуса с легковым автомобилем на федеральной автодороге "Кавказ" в Тарумовском районе Дагестана.