Парламент Армении проигнорировал мнение экологов о водозаборе из Севана

29 августа 2018, 13:55

Сегодня парламент Армении во втором чтении принял законопроект, предусматривающий увеличения на 40 миллионов кубометров забора воды из озера Севан. Против выступил только один депутат.

Как писал "Кавказский узел", по данным председателя комитета водного хозяйства Инессы Габаян, необходимость увеличения забора воды из озера Севан со 170 до 210 миллионов кубометров связана с жарким летом. Она также подчеркнула, что дополнительный водозабор предусмотрен только на текущий год.

27 августа инициативная группа SOS Sevan обратилась с открытым письмом к премьер-министру Армении Николу Пашиняну с просьбой отозвать законопроект о дополнительном заборе воды из Севана. 28 августа перед зданием Национального собрания Армении прошла акция протеста с требованием спасти Севан. Экологи заявили, что проблема с нехваткой воды возникла из-за плохого управления, и дополнительный водозабор из озера этот вопрос не решит.

Парламент Армении сегодня во втором и окончательном чтении принял законопроект, согласно которому в текущем году увеличивается забор воды из озера Севан на орошение фермерских хозяйств. "За" законопроект проголосовали 80 депутатов. Один депутат выступил против законопроекта, сообщает корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на онлайн-трансляцию заседания на сайте парламента Армении.

В своем заключительном слове глава комитета водного хозяйства при Минэнерго Армении Инесса Габаян поблагодарила депутатов "за понимание ситуации" и заявила, что "несмотря на то, что была просьба о дополнительном водозаборе в 40 миллионов кубометров, будет сделано все возможное, чтобы ограничиться 25 миллионами".

Министр сельского хозяйства Армении Артур Хачатрян назвал решение "болезненным" и подчеркнул, что правительство пошло на эту меру вынужденно, сообщает "Sputnik-Армения".

Севан - пресноводное озеро Армянского нагорья, самое большое озеро на Кавказе, одно из самых больших высокогорных пресноводных озер Земли, говорится в справке "Озеро Севан" на "Кавказском узле".

