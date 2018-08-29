Следком озвучил данные об ингушском участнике конфликта в Сирии

29 августа 2018, 12:23

Житель Ингушетии уехал в Сирию, где вступил в террористическую организацию, сообщили сегодня в республиканском управлении Следкома.

По данным ведомства, 21-летний житель республики выехал в Сирию в апреле 2017 года. Там он добровольно вступил в вооруженную организацию, которая признана в России террористической.

Следствие полагает, что подозреваемый "выполняет функции рядового боевика" и "не предпринял попыток к добровольному прекращению участия в международной террористической организации". В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической), пишет со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета России "Интерфакс".

Ведомство не уточнило подробностей деятельности подозреваемого в составе террористической организации. Название организации также не указано.

На официальном сайте Следкома сегодня к 11.46 мск нет информации о подозреваемом.

"Кавказский узел" ранее писал, что 14 августа суд приговорил жителя Ингушетии Абдулмалика Албагачиева к девяти годам колонии, признав его участником конфликта в Сирии. При этом ранее, 11 мая, родственники осужденного добились возбуждения дела в отношении силовиков после заявления о пытках Албагачиева, а 12 июля прокурорская проверка подтвердила факт пыток. Гособвинитель просил для Албагачиева восемь лет колонии. При этом прокурор на ссылался на признательные показания подсудимого, который сам отказался от них, объяснив, что подвергся пыткам. Защита заявляла об отсутствии доказательств по делу Албагачиева.

По данным МВД республики на январь 2017 года, с начала войны в Сирии около 200 жителей Ингушетии присоединились к запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство", четверть из них были убиты, а десять вернулись на родину. В мае 2017 года глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров сообщил, что к мирной жизни вернулись пятеро из семи жителей республики.

Новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликован материал "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) по решению суда признано террористической организацией и запрещено в России.