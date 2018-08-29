ЕСПЧ присудил 20 тысяч евро семье пропавшего жителя Дагестана

29 августа 2018, 10:21

Европейский суд по правам человека постановил выплатить компенсацию в 20 тысяч евро семье жителя Дагестана Амирхана Алиханова, похищенного в декабре 2004 года.

Как сообщал "Кавказский узел", Амирхан Алиханов пропал без вести 23 декабря 2004 года. Его братья заявили, что он выехал в Хасавюрт и не вернулся. Позже они узнали, что его задержали на посту при въезде в Махачкалу. Сотрудники, дежурившие в тот день, рассказали братьям, что машину Амирхана остановили люди в форме, прибывшие из Махачкалы. При проверке документов из машин, стоявших рядом, выскочили люди, которые схватили Амирхана и увезли в сторону Махачкалы. 26 декабря того же года братьям позвонил неизвестный и сказал, что Амирхан находится у них, и потребовал выкуп - 25 тысяч долларов. Братья обратились в правоохранительные органы, где им сообщили, что Амирхан находится у сотрудников ФСБ. После обращения родственников к правоохранителям похитители увеличили сумму до 250 тысяч долларов.

Как сообщил Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), в январе 2006 года родственники получили свидетельство о смерти Алиханова. В документе сказано, что он умер 23 декабря 2004 года в Замай-Юрте. Родственники добились возбуждения уголовного дела из-за пропажи Алиханова, однако найти подозреваемых по нему не удалось, пишет "Медиазона".

В апреле 2005 года родственникам Алиханова сообщили, что недалеко от деревни Замай-Юрт в Чечне найдены тела шести расстрелянных человек. Через три дня после инцидента по всем центральным телеканалам прошел сюжет о ликвидации базы боевиков. По данным следствия, в конце января 2010 года была проведена эксгумация трупов, взяты материалы для генетического анализа.

ЕСПЧ пришел к выводу, что российские власти нарушили в отношении Алиханова статью Европейской конвенции о праве человека на жизнь, запрете пыток, праве на свободу и личную неприкосновенность, а также на эффективное средство защиты. ЕСПЧ присудил компенсацию в 20 тысяч евро семье Алиханова, передает "Молодежь Дагестана".

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