Отключенное из-за крупного пожара электричество возвращено в дома ростовчан

29 августа 2018, 09:43

В результате пожара в районе Кумженской рощи в Ростове-на-Дону без света вечером оставались более 9,6 тысячи человек, электроснабжение восстановлено. Площадь возгорания сегодня утром составила 1200 квадратных метров.

Как писал "Кавказский узел", сообщение о пожаре в Кумженской роще поступило спасателям в 15.24 (мск) 28 августа. Горела сухая растительность на площади 10 гектаров. В результате пожара было нарушено электроснабжение в Западном микрорайоне Ростова-на-Дону.

"В результате пожара огнем повреждены линии электропередач 110 кВ, вследствие чего было нарушено энергоснабжение в Железнодорожном районе города Ростова-на-Дону (916 жилых домов с населением более 9,6 тысячи человек). В 22.36 мск во вторник (28 августа, - прим. "Кавказского узла") энергоснабжение восстановлено", - процитировал представителя ГУ МЧС по региону "Интерфакс".

По данным ведомства, сегодня к 06.00 мск "площадь активного очагового горения составила около 1200 квадратных метров". "В готовность к реагированию приведен вертолет Ми-8 МЧС России. Всего к тушению пожара привлечены 133 человека и 29 единиц техники, из них от МЧС России - 102 человека и 20 единиц техники", - сообщили в МЧС.

Пользователи соцсети предположили, что пожар может быть связан с интересом застройщиков к этой территории.

"Что же там строить собрались, раз подожгли опять?" - прокомментировал сообщение о пожаре в районе Кумженской рощи в группе "Ростов Главный - новости Ростова-на-Дону" в соцсети "ВКонтакте" Александр Веретющенко.

"Кому-то очередная территория понадобилась для строительства, вот и подожгли", - написал Дмитрий Татаренко.

"7,5 гектара рощи уже охвачено огнем и сгорело. Это как? Если все тушат и все задействованы. Там даже местные жители тушат небольшие очаги. Может, слишком долго они свой штаб разворачивали?" - возмутилась Наталья Ростовская.

"То, что они не справляются с большим объемом, это да. Мы там были и видели, сколько там машин. По крайней мере, мы были там в 20.00 вечера, было очень мало машин для такого охвата пожаром", - заявила Nastya Azaryan.

"В районе Портовой свет тушили три раза. Сплю в штанах, мало ли, не голой же выскакивать", - сообщила Екатерина Акулова вечером 28 августа.

"Половина Западного без света весь день и по сей момент", - сообщил в 22.29 мск 28 августа Макс Смирнов.