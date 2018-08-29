29 августа 2018, 09:43
Отключенное из-за крупного пожара электричество возвращено в дома ростовчан
В результате пожара в районе Кумженской рощи в Ростове-на-Дону без света вечером оставались более 9,6 тысячи человек, электроснабжение восстановлено. Площадь возгорания сегодня утром составила 1200 квадратных метров.
Как писал "Кавказский узел", сообщение о пожаре в Кумженской роще поступило спасателям в 15.24 (мск) 28 августа. Горела сухая растительность на площади 10 гектаров. В результате пожара было нарушено электроснабжение в Западном микрорайоне Ростова-на-Дону.
"В результате пожара огнем повреждены линии электропередач 110 кВ, вследствие чего было нарушено энергоснабжение в Железнодорожном районе города Ростова-на-Дону (916 жилых домов с населением более 9,6 тысячи человек). В 22.36 мск во вторник (28 августа, - прим. "Кавказского узла") энергоснабжение восстановлено", - процитировал представителя ГУ МЧС по региону "Интерфакс".
По данным ведомства, сегодня к 06.00 мск "площадь активного очагового горения составила около 1200 квадратных метров". "В готовность к реагированию приведен вертолет Ми-8 МЧС России. Всего к тушению пожара привлечены 133 человека и 29 единиц техники, из них от МЧС России - 102 человека и 20 единиц техники", - сообщили в МЧС.
Пользователи соцсети предположили, что пожар может быть связан с интересом застройщиков к этой территории.
"Что же там строить собрались, раз подожгли опять?" - прокомментировал сообщение о пожаре в районе Кумженской рощи в группе "Ростов Главный - новости Ростова-на-Дону" в соцсети "ВКонтакте" Александр Веретющенко.
"Кому-то очередная территория понадобилась для строительства, вот и подожгли", - написал Дмитрий Татаренко.
"7,5 гектара рощи уже охвачено огнем и сгорело. Это как? Если все тушат и все задействованы. Там даже местные жители тушат небольшие очаги. Может, слишком долго они свой штаб разворачивали?" - возмутилась Наталья Ростовская.
"То, что они не справляются с большим объемом, это да. Мы там были и видели, сколько там машин. По крайней мере, мы были там в 20.00 вечера, было очень мало машин для такого охвата пожаром", - заявила Nastya Azaryan.
"В районе Портовой свет тушили три раза. Сплю в штанах, мало ли, не голой же выскакивать", - сообщила Екатерина Акулова вечером 28 августа.
"Половина Западного без света весь день и по сей момент", - сообщил в 22.29 мск 28 августа Макс Смирнов.
Отметим, что год назад, 21-22 августа 2017 года, в центре Ростова-на-Дону сгорел жилой квартал. Погиб один человек, семеро были госпитализированы. 163 дома были признаны непригодными для проживания. МВД насчитало 730 пострадавших от пожара, из них 506 признаны потерпевшими. По делу о пожаре предъявлены обвинения замглавы администрации Пролетарского района города и двум сотрудникам филиала ОАО "Донэнерго" "Ростовские городские электрические сети".