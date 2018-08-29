Азербайджан обвинил Армению в 89 обстрелах

29 августа 2018, 10:00

Армянские военные при обстрелах с 28 по 29 августа применили крупнокалиберные пулеметы, сообщило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 28 августа Азербайджан заявил о 94 обстрелах в зоне конфликта. Миссия ОБСЕ провела мониторинг в районах, где, по информации Минобороны Азербайджана, произошли обстрелы, и не нашла нарушений режима прекращения огня. Нагорный Карабах ранее обвинил Азербайджан в 200 обстрелах за неделю, с 19 по 25 августа.

С 28 по 29 августа позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу в селе Бала Джафарли Газахского района и на безымянных высотах Гедабекского района, сообщается сегодня на сайте министерства обороны Азербайджана.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха не прокомментировали это заявление на своих сайтах по данным на 11.20 мск сегодня.