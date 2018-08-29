29 августа 2018, 10:00
Азербайджан обвинил Армению в 89 обстрелах
Армянские военные при обстрелах с 28 по 29 августа применили крупнокалиберные пулеметы, сообщило Минобороны Азербайджана.
Как писал "Кавказский узел", 28 августа Азербайджан заявил о 94 обстрелах в зоне конфликта. Миссия ОБСЕ провела мониторинг в районах, где, по информации Минобороны Азербайджана, произошли обстрелы, и не нашла нарушений режима прекращения огня. Нагорный Карабах ранее обвинил Азербайджан в 200 обстрелах за неделю, с 19 по 25 августа.
С 28 по 29 августа позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу в селе Бала Джафарли Газахского района и на безымянных высотах Гедабекского района, сообщается сегодня на сайте министерства обороны Азербайджана.
Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха не прокомментировали это заявление на своих сайтах по данным на 11.20 мск сегодня.
О перемирии стороны заявили в апреле 2016 года, когда произошло обострение карабахского конфликта. Однако противостояние продолжилось, говорится в опубликованной "Кавказским узлом" справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Обстрелы в зоне карабахского конфликта не останавливались в течение двух лет ни на сутки, следует из размещенной на "Кавказском узле" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны".
"Кавказский узел" размещает новости из зоны карабахского конфликта на тематической странице "Карабах: худой мир или война" . В разделе "Справочник" опубликованы материалы "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".