29 августа 2018, 10:00

Азербайджан обвинил Армению в 89 обстрелах

Армянские военные при обстрелах с 28 по 29 августа применили крупнокалиберные пулеметы, сообщило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 28 августа Азербайджан заявил о 94 обстрелах в зоне конфликта. Миссия ОБСЕ провела мониторинг в районах, где, по информации Минобороны Азербайджана, произошли обстрелы, и не нашла нарушений режима прекращения огня. Нагорный Карабах ранее обвинил Азербайджан в 200 обстрелах за неделю, с 19 по 25 августа. 

С 28 по 29 августа позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу в селе Бала Джафарли Газахского района и на безымянных высотах Гедабекского района, сообщается сегодня на сайте министерства обороны Азербайджана.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха не прокомментировали это заявление на своих сайтах по данным на 11.20 мск сегодня.

О перемирии стороны заявили в апреле 2016 года, когда произошло обострение карабахского конфликта. Однако противостояние продолжилось, говорится в опубликованной "Кавказским узлом" справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Обстрелы в зоне карабахского конфликта не останавливались в течение двух лет ни на сутки, следует из размещенной на "Кавказском узле" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны".

"Кавказский узел" размещает новости из зоны карабахского конфликта на тематической странице "Карабах: худой мир или война" . В разделе "Справочник" опубликованы материалы "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?".

Примечание:

"Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 200 обстрелах за неделю", "Россия будет активным посредником в карабахском урегулировании, считают аналитики в Баку", "Эксперты в Армении заявили о необходимости постоянного мониторинга в зоне конфликта".

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