Каска времен Великой Отечественной войн. Фото пресс-службы министерства обороны РФ

29 августа 2018, 08:46

Останки пяти советских солдат найдены на Эльбрусе

Военнослужащие Южного военного округа в ходе поисковых работ в горах Кабардино-Балкарии нашли останки пяти советских воинов, погибших во время Великой Отечественной войны, сообщили в ЮВО.

По данным ведомства, военнослужащие проводят работы в рамках акции "Вахта памяти" на высоте от 3500 до 4000 метров над уровнем моря.

В состав поискового отряда вошли около 80 военных разведывательного батальона горной мотострелковой бригады ЮВО. Они обследовали южные склоны Эльбруса в районе Ледовой базы, передает сегодня со ссылкой на начальника пресс-службы ЮВО Вадима Астафьева РИА "Новости".

"За 10 дней с начала акции военные обнаружили останки пяти красноармейцев, истлевшее обмундирование, сапоги, ботинки, приклад винтовки Мосина, часть каски, пуговицы, веревки, фрагменты радиостанции (предположительно, немецкой), ложку с инициалами солдата", - цитирует сегодня представителя ЮВО "Интерфакс".

По его словам, для подъема в гору грузов и спуска найденных останков солдат и фрагментов вооружения задействованы лошади карачаевской породы из состава вьючного взвода мотострелкового соединения ЮВО.

"Для обнаружения останков погибших солдат поисковые группы снабжены миноискателями "Корнет", другим специальным оборудованием, а также мотопилами, мотобурами и другим шанцевым инструментом", - сообщили в ЮВО.

"Кавказский узел" ранее писал, что в сентябре 2017 года пограничники в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии нашли останки советского бойца, боеприпасы и иное снаряжение времен Великой Отечественной войны. Зимой 2015 года жители республики обнаружили останки немецких солдат времен ВОВ в ущелье близ Эльбруса. В "Русском географическом обществе" пришли к выводу, что солдат вермахта накрыла лавина после бомбардировки советскими летчиками. Останки немецких военных вызвали интерес в Германии.

Примечание:

"Останки 86 солдат захоронены в Чечне", "Захоронение немецких солдат обнаружено во дворе школы в Северной Осетии", "В Кабардино-Балкарии установлен памятник новочеркасским кавалеристам".

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