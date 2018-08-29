29 августа 2018, 08:06

МЧС объявило о пожароопасности в Дагестане до 31 августа

Экстренное предупреждение о пожароопасности продлено в Дагестане еще на три дня.

Как писал "Кавказский узел", ранее спасатели предупредили о риске пожаров в Дагестане до 25 августа, а затем продлили прогноз до 28 августа.

"29-31 августа местами в низменных районах Дагестана сохранится чрезвычайная пожароопасность пятого класса", - сообщается на сайте ГУ МЧС по Дагестану.

По данным ведомства, местному населению и гостям региона рекомендовано не разжигать костры и воздержаться от посещения пожароопасных участков.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Махачкале температура воздуха составит +26 градусов, скорость ветра - до 14 метров в секунду. 30 августа температура воздуха понизится до +25, ветер усилится до 18 метров в секунду. 31 августа столбик термометра будет держаться на +25, скорость ветра снизится до 12 м/с. Осадков в эти дни не ожидается. Погодный сервис - партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Жители и гости Кавказа с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Примечание:

"Чрезвычайная пожароопасность объявлена в Астраханской области", "МЧС предупредило о риске возникновения пожаров в Калмыкии", "Спасатели предупредили об угрозе пожаров в Кабардино-Балкарии".

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