Приговор Рамазану Рамазанову оставлен в силе

29 августа 2018, 06:13

Верховный суд России отклонил жалобу уроженца Дагестана Рамазана Рамазанова, приговоренного к 12 годам лишения свободы по делу о подготовке теракта в Ставрополе.

Как информировал "Кавказский узел", Рамазанов был задержан 22 апреля 2017 года. 10 мая 2018 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил его к 12 годам колонии строгого режима. Суд признал его виновным в подготовке теракта, незаконном обороте оружия, боеприпасов и взрывных устройств.

По версии обвинения, Рамазанов был приверженцем идеологии запрещенной в России по решению суда террористической организации "Исламской государство". Суд установил, что он приобрел оружие, боеприпасы, взрывные устройства, а также компоненты для самодельного взрывного устройства и планировал использовать их для совершения теракта в одном из мест массового пребывания людей в Ставрополе.

28 августа судебная коллегия по делам военнослужащих Верховного суда России рассмотрела жалобу на приговор Рамазану Рамазанову, говорится в карточке дела на сайте Верховного суда.

Жалобу на приговор подавал сам осужденный, уточняется на сайте Северо-Кавказского окружного военного суда.

Апелляционная инстанция отклонила ее и признала приговор Рамазанову законным. Таким образом, приговор вступил в законную силу, пишет со ссылкой на пресс-службу Верховного суда России РАПСИ.

Комментариев от осужденного или его представителей относительно решения Верховного суда пока не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что за день до задержания Рамазанова, 21 апреля 2017 года, в перестрелке с силовиками на Ставрополье были убиты два человека. Национальный антитеррористический комитет тогда заявил, что убитые являлись боевиками, которые присягнули ИГ* и планировали серию терактов.

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* - ИГ ("Исламское государство", ранее ИГИЛ) - организация признана террористической и запрещена в России судом.