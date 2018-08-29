Экологи выступили против увеличения забора воды из Севана

29 августа 2018, 05:39

Парламент Армении принял в первом чтении законопроект об увеличении забора воды из озера Севан на 40 миллионов кубометров. Необходимость в дополнительной воде связана с жарким летом, отметила в ходе обсуждения законопроекта председатель Комитета водного хозяйства Инесса Габаян. Экологи провели акцию протеста против дополнительного забора воды, отметив, что проблема с ее нехваткой возникла из-за плохого управления.

Парламент Армении 28 августа в первом чтении принял законопроект о внесении изменений и дополнений в закон об утверждении ежегодных мероприятий и комплексных программ по восстановлению, охране, репродукции и использованию экосистемы озера Севан. Согласно законопроекту, забор воды из озера Севан в оросительных целях в текущем году увеличится на 40 миллионов кубических метров, со 170 миллионов кубометров до 210 миллионов, пишет "Спутник-Армения".

За законопроект проголосовали 68 депутатов. Против законопроекта проголосовал один парламентарий.

"Севан - не бассейн, чтобы брать из него воду"

Накануне принятия законопроекта 28 августа перед зданием Национального собрания Армении прошла акция протеста, передает присутствовавшая на мероприятии корреспондент "Кавказского узла".

Ранее, 27 августа инициативная группа «SOS Sevan» обратилась с открытым письмом к премьер-министру Армении Николу Пашиняну с просьбой отозвать законопроект о дополнительном заборе воды из Севана.

Законопроект, включающий вопрос целесообразности использования стратегических запасов питьевой воды в оросительных целях, не был поставлен на общественное обсуждение, а в обсуждение не были вовлечены представители инициативной группы «SOS Sevan» и эксперты, отметили авторы обращения.

«Не приводятся данные о незаконном использовании воды системы Севан-Раздан, не приводятся данные о предоставленных объемах воды рыбным хозяйствам Араратской области, о превышении объема забора воды, предусмотренной программой «Национальная водная программа» и так далее», - отмечается в письме инициативной группы. На акции протеста члены инициативной группы "SOS Sevan" потребовали «спасти озеро Севан, не допустив дополнительного забора воды». Озеро Севан нуждается в серьезной помощи, сказала корреспонденту "Кавказского узла" Сильва Адамян. «Примечательно, что премьер Пашинян заявил, что «Севан – не бассейн, чтобы брать из него воду», а правительство выносит кардинально другое решение, ссылаясь на то, что «другого выхода нет, воду надо брать с Севана», - отметила Адамян. При этом она выразила надежду, что с озером все будет в порядке. «Надеемся, что Севан, тем не менее, справится сам по себе. Но факт того, какими темпами размножаются водоросли в озере из-за перепада уровня воды в нем, а также сам цвет воды говорят о том, что Севан под угрозой», - отметила эколог. Дополнительный водозабор из Севана не поможет решению проблем селян Араратской области, заявила корреспонденту "Кавказского узла" глава общественной организации «Эколур» Инга Зарафян. «Эта проблема возникла не из-за недостатка воды, а из-за плохого управления, и дополнительный забор воды тут не поможет», - считает Зарафян.

Законопроект о дополнительном заборе бьет по туризму в Армении

По словам председателя Комитета водного хозяйства при Минэнерго Армении Инессы Габаян, лишний водозабор предусмотрен только на текущий год и необходимо из-за жаркого лета.

Дополнительный забор воды также, по ее словам, связан с прекращение потока воды в озеро по тоннелю Арпа-Севан, в котором ведутся ремонтные работы. Завершение работ запланировано на апрель 2019 года, отметила Габаян в ходе обсуждения законопроекта в парламенте.

По словам члена парламентской фракции блока «Елк» Лены Назарян, что и в прошлом году предлагалось увеличить забор воды из Севана, потому что было мало дождей.

«15 лет подряд водозабор араратского бассейна превышает норму в 660 млн кубических метров. Все водоемы вышли из строя, из-за чего имеются огромные потери вод. Кроме этого, в системе были и есть кражи вод, поэтому и происходит дефицит вод», - заявила Назарян.