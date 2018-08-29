29 августа 2018, 00:31
Глава волгоградского УФСИН отправлен в отставку
Президент России Владимир Путин уволил начальника Управления федеральной службы исполнения наказаний по Волгоградской области Павла Радченко.
Указ о снятии его с должности опубликован 28 августа на официальном интернет-портале правовой информации.
Радченко был назначен на должность начальника УФСИН по Волгоградской области в июне 2015 года, следует из его биографии, опубликованной на сайте ведомства.
Радченко уходит на пенсию, сейчас он в отпуске, на это время исполняющим обязанности назначен его заместитель, передает со ссылкой на пресс-службу Главного управления ФСИН по Волгоградской области V1.ru.
О том, кто займет его должность, пока не сообщается. Также как и о причинах принятого решения.
"Следком назвал мотивы драки заключенных с надзирателями под Волгоградом", "Обвиняемые в краже астраханцы заявили о пытках и игнорировании алиби", "Глава астраханского управления ФСИН отправлен под домашний арест".
29 августа 2018, 00:47
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29 августа 2018, 00:31
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Глава волгоградского УФСИН отправлен в отставку
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