29 августа 2018, 00:31

Глава волгоградского УФСИН отправлен в отставку

Президент России Владимир Путин уволил начальника Управления федеральной службы исполнения наказаний по Волгоградской области Павла Радченко.

Указ о снятии его с должности опубликован 28 августа на официальном интернет-портале правовой информации.

Радченко был назначен на должность начальника УФСИН по Волгоградской области в июне 2015 года, следует из его биографии, опубликованной на сайте ведомства.

Радченко уходит на пенсию, сейчас он в отпуске, на это время исполняющим обязанности назначен его заместитель, передает со ссылкой на пресс-службу Главного управления ФСИН по Волгоградской области V1.ru.

О том, кто займет его должность, пока не сообщается. Также как и о причинах принятого решения.

Примечание:

"Следком назвал мотивы драки заключенных с надзирателями под Волгоградом", "Обвиняемые в краже астраханцы заявили о пытках и игнорировании алиби", "Глава астраханского управления ФСИН отправлен под домашний арест".

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