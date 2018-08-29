Глава волгоградского УФСИН отправлен в отставку

29 августа 2018, 00:31

Президент России Владимир Путин уволил начальника Управления федеральной службы исполнения наказаний по Волгоградской области Павла Радченко.

Указ о снятии его с должности опубликован 28 августа на официальном интернет-портале правовой информации.

Радченко был назначен на должность начальника УФСИН по Волгоградской области в июне 2015 года, следует из его биографии, опубликованной на сайте ведомства.

Радченко уходит на пенсию, сейчас он в отпуске, на это время исполняющим обязанности назначен его заместитель, передает со ссылкой на пресс-службу Главного управления ФСИН по Волгоградской области V1.ru.

О том, кто займет его должность, пока не сообщается. Также как и о причинах принятого решения.