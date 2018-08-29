Жители Ростова-на-Дону остались без электроснабжения из-за пожара

29 августа 2018, 00:47

Электроснабжение в Западном микрорайоне Ростова-на-Дону нарушено из-за пожара в Кумженской роще.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 15.24 (мск) 28 августа.

Площадь, охваченная огнем, составила 10 гектаров, горит сухая растительность, приводит в 23.22 мск сообщение заместителя начальника главного управления МЧС России по Ростовской области Ярослава Гладченко ТАСС.

Пожар не угрожает жилым зданиям, погибших и пострадавших нет, уточнил он. Гладченко также отметил, что из-за пожара часть жителей Ростова-на-Дону осталась без света.

Здания в Западном микрорайоне Ростова-на-Дону, в том числе и ледовый комплекс Ice Arena, остались без электроэнергии из-за пожара в Кумженской роще, передает dontr.ru.

Матч между местным хоккейным клубом «Ростов» и командой из Воронежа «Россошь» вынуждены были прервать из-за отключения электроэнергии, ссылается на сообщение пресс-службы ростовской команды телевидение.

Трава горит уже в нескольких десятках метров от ТЭЦ-2, кроме того, неподалеку от Кумженскй рощи находятся садовые товарищества "Донстрой" и "Рыбник", передает big-rostov.ru

"Кавказский узел" писал, что МЧС предупредило о чрезвычайной пожароопасности во всех районах Ростовской области до 29 августа.