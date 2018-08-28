28 августа 2018, 20:47

Три человека стали жертвами аварии в Дагестане

Два человека погибли и один госпитализирован в результате ДТП в Сергокалинском районе, сообщило МВД.

Авария произошла сегодня ночью на окраине села Маммаул. Водитель автомобиля "Фольксваген-Пассат" выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с ВАЗ-2110, проинформировало ведомство.

"В результате ДТП водитель автомашины ВАЗ-2110 и его пассажир от полученных телесных повреждений скончались на месте. Водитель автомашины "Фольксваген-Пассат" с различными телесными повреждениями госпитализирован", - сообщается на сайте ГУ МВД по Дагестану.

"Кавказский узел" ранее писал о ДТП в Тарумовском районе Дагестана. В результате аварии, которая произошла ночью 24 августа, погибли четыре человека.

Примечание:

"Шесть человек погибли при ДТП в Дагестане", "Состояние одного пострадавшего при ДТП в Дагестане названо крайне тяжелым", "Четыре человека стали жертвами ДТП в Ингушетии".

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