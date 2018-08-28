Начальником полиции Дагестана назначен Дмитрий Гутыря

28 августа 2018, 21:03

Владимир Путин назначил главой полиции Дагестана бывшего замглавы МВД Северной Осетии Дмитрия Гутырю.

Как писал "Кавказский узел", с октября 2016 года по май 2018 начальником полиции Дагестана был Сергей Карпов, переведенный затем на должность начальника УВД в Москве.

Президентский указ о назначении нового главы полиции Дагестана был подписан сегодня. "Назначить <...> полковника полиции Гутырю Дмитрия Васильевича заместителем министра внутренних дел по Республике Дагестан - начальником полиции", - говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

До этого назначения Дмитрий Гутыря возглавлял полицию Северной Осетии, информирует РИА "Дербент". Прежде, чем возглавить североосетинскую полицию, Гутыря с 2008 по 2011 год служил в должности начальника оперативно-розыскной части при ГУВД Ростовской области, затем работал в Курске и начальником полиции Смоленской области, говорится в биографической справке на сайте управления МВД по Северной Осетии.