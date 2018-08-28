28 августа 2018, 19:34

Задержан главный архитектор Туапсинского района

Главный архитектор Туапсинского района Дмитрий Юхно заподозрен в получении полуторамиллионной взятки, сообщили источники в правоохранительных органах.

По словам источника, главный архитектор был задержан с поличным.

Деньги передавались за выдачу разрешения на строительство гостиницы, со ссылкой на источник сообщил сегодня "Блокнот-Волгоград".

Речь идет о гостинице, расположенной в поселке Джубга Туапсинкого района, пояснил источник в силовых структурах. Он отметил, что Дмитрия Юхно задержали при проведении оперативного эксперимента, передает сегодня "РБК".

В отношении главного архитектора Туапсинского района уже возбудили уголовное дело по ч.6 ст. 290 УК России (получение взятки), со ссылкой на свой источник сообщил сегодня "Интерфакс".

На сайтеах администрации Туапсинского района, краевого главка МВД и регионального следственного управления по состоянию на 19:34 мск 28 августа нет информации относительно задержания Дмитрия Юхно и возбуждении против него уголовного дела. Комментариями Дмитрия Юхно или его представителей "Кавказский узел" также не располагает.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 18 апреля был задержан главный архитектор Краснодара Игорь Мазурок. Он заподозрен в выдаче разрешений на строительство, в ходе которого были уничтожены памятники археологии. Следователи оценили причиненный им ущерб в восемь миллионов рублей.

Примечание:

"Следователи оценили нанесенный Мазурком ущерб в восемь миллионов", "15 человек за два дня задержаны на Кубани по делам о нарушении прав дольщиков", "Вице-мэр Сочи взят под стражу".

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    Назначение вице-премьера Виталия Мутко главой оргкомитета по подготовке к празднованию 200-летия Грозного напомнило о допинговом скандале, больших объемах освоения бюджетных средств и выступлениях чиновника на английском языке. Пользователи соцсетей также вспомнили о трагической участи чеченцев, живших на месте основания крепости Грозная.

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