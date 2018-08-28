28 августа 2018, 19:39

Спасатели предупредили о пожароопасности в Ставропольском крае

Чрезвычайная пожарная опасность пятого и четвертого классов сохранится на большей территории Ставропольского края в среду, 29 августа, сообщает МЧС.

Как писал "Кавказский узел", в начале августа спасатели предупредили о риске возникновения пожаров в северо-восточных районах Ставрополья. 

Высокий уровень пожароопасности в крае обусловлен неблагоприятными метеорологическими явлениями, в частности порывами ветра.

"Существует вероятность возникновения происшествий, связанных с низовыми беглыми и низовыми устойчивыми пожарами... Источник происшествий – чрезвычайная пожароопасность, 5 класс", - говорится в сообщении, опубликованном сегодня на сайте Главного управления МЧС по Ставропольскому краю. 

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", ближайшей ночью в Ставрополье осадков не ожидается, ветер 8 метров в секунду, температура +18 градусов. Днем в среду, 29 августа, в краевом центре также будет сухо, воздух прогреется до +31, скорость ветра - 8 м/с.  

Погодный сервис является партнерским проектом "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Жители и гости Кавказа с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен и в легкой версии.

Примечание:

"Спасатели продлили предупреждение о пожароопасности на Кубани", "МЧС предупредило о риске пожаров в Карачаево-Черкесии", "Спасатели предупредили о риске пожаров в Астраханской области". 

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