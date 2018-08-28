Совещание в мэрии Сочи было прервано из-за дымовой шашки

28 августа 2018, 17:32

Неизвестные бросили дымовую шашку на площади рядом со зданием мэрии Сочи. Видео инцидента опубликовано в социальных сетях.

Инцидент произошел сегодня около 09.00. По данным очевидцев, неизвестные подъехали на мотоцикле, зажгли шашку, после чего скрылись.

"По улице Навагинская начало разносить клубы едкого дыма. Происшествие привлекло внимание сотрудников мэрии Сочи", - говорится в сюжете на сайте "Государственного интернет-канала "Россия".

На обнародованном в сети видео видно, что дымовая шашка находится на клумбе, которую плотно обступили граждане, в том числе представители мэрии. Многие из них снимают происходящее на телефон.

На место происшествия прибыл глава Сочи Анатолий Пахомов. "Участники совещания вышли на улицу, где произошло ЧП. На несколько минут совещание было прервано", - сказал источник в мэрии, слова которого приводит "Интерфакс-Юг".

Полиция разыскивает нарушителей порядка. "Составили ориентировки с приметами злоумышленников и разослали нарядам", - сказал сотрудник пресс-службы Главного управления МВД по Краснодарскому краю, на которого ссылается "Кубань 24".

Тем временем на странице сообщества "ДТП и ЧП|Сочи" в социальной сети "ВКонтакте" обнародовано фото мужчины, который, как утверждает один из пользователей, причастен к происшествию в центре города.

"Исправляйте на мопед. Вот вам герой", - написал пользователь Анатолий Бондаревский, опубликовав две фотографии.

Кроме того, на странице этого же сообщества в Instagram опубликовано видео, на котором, как утверждается, запечатлен момент поджога дымовой шашки. "Камеры видеонаблюдения запечатлели мужчину поджигающего дымовую шашку", - говорится в описании к видео.

По состоянию на 16.45 на сайтах Главного управления МВД по Краснодарскому краю и УВД Сочи нет информации о происшествии, а также о результатах розыска подозреваемых.