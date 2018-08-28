Волгоградский суд оставил Батманова в колонии

28 августа 2018, 15:35

Волгоградский областной суд сегодня направил на новое рассмотрение дело Александра Батманова, отменив замену его наказания на ограничение свободы. Основанием для такого решения стали формальности, заявила защита журналиста.

Как писал "Кавказский узел", 3 мая адвокат журналиста Батманова ходатайствовал о его условно-досрочном освобождении. 21 июня Тракторозаводский районный суд Волгограда принял решение заменить Батманову неотбытую часть наказания ограничением свободы. Прокуратура выступила против.

17 октября 2017 года суд в Волгограде назначил Александру Батманову два года и один месяц колонии строгого режима. Он был осужден по делу о краже из магазина. За почти четыре месяца до приговора журналист сломал ноги, выпрыгнув из окна отделения полиции. Впоследствии Батманов жаловался, что в СИЗО ему не оказывают медпомощь. Европейская федерация журналистов признала Батманова преследуемым за профессиональную деятельность сотрудником СМИ.

Волгоградский областной суд удовлетворил сегодня представление прокуратуры и направил на новое рассмотрение решение нижестоящей инстанции о замене наказания ограничением свободы. Прокуратура потребовала пересмотреть вердикт суда, поскольку в тексте решения не был прописан ряд условий: в частности, о том, что Батманов должен отмечаться по месту жительства и не покидать район проживания, рассказал адвокат журналиста Сергей Куницкий.

"Дело затягивают, чтобы Батманов дольше сидел. Я допускаю, что это связано с многочисленными жалобами, которые он писал", - заявил защитник.

Он подверг критике решение облсуда, сославшись на постановление Пленума Верховного суда, принятое в 2012 году. "(Документ) указывает, что при рассмотрении вопросов об исполнении приговора суд апелляционной инстанции вправе изменить либо отменить решение, либо же принять новое решение без направления дела в суд первой инстанции", - уточнил защитник.

Несмотря на это, суд сегодня принял решение отправить дело на новое рассмотрение в районный суд, отметил Куницкий. Он допустил возможность подать кассацию на это решение, однако усомнился в положительном исходе обжалования.

Куницкий также рассказал, что Батманов присутствовал на суде посредством видеоконференцсвязи. "Решение стало для него шоком, он два месяца ждал этого суда и готовился к нему", - сказал адвокат.

На сайте Волгоградского областного суда нет информации о решении по делу Батманова по состоянию на 15.20.