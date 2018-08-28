Абдулатипов предложил отправлять туристов в Гуниб

28 августа 2018, 09:41

Количество туристов в Дагестане увеличится, если им предложить совмещать отдых на побережье Каспийского моря с турами в горы, заявил бывший глава региона Рамазан Абдулатипов.

По его словам, в Дагестане сочетание этих двух направлений туризма является традиционным.

"Допустим, дней 7-10 человек пребывает около моря, потом 7-10 дней он пребывает, например, в Гунибе в горах", - приводит 27 августа слова Абдулатипова ТАСС.

Гуниб - горный аул в Дагестане, расположенный на высоте более 1500 метров примерно в 170 км к юго-западу от Махачкалы, горный курорт с богатой историей, следует из информации, опубликованной на сайте team-tour.

Он также указал, что потенциал для развития этих двух направлений в Дагестане есть, и добавил, что активизировать туризм помогут также предложения по другим направлениям - культурному, экологическому, пустынному.

Напомним, о необходимости развития туризма в горах заявил заслуженный работник культуры Дагестана Омар Гаджиев, который в июле принимал участие в установке памятника заброшенным хуторам в селе Нижнее Гаквари Цумадинского района.

"Кавказский узел" писал, что Абдулатипов занимал пост главы Дагестана до 3 октября 2017 года. 19 октября того же года Абдулатипов был назначен представителем президента по вопросам гуманитарного и экономического сотрудничества с государствами Каспийского региона. В конце июля источники сообщили о скором назначении Абдулатипова на новую должность - по их данным, бывший глава Дагестана будет представлять интересы России в Организации Исламского сотрудничества (ОИС). Опрошенные "Кавказским узлом" дагестанские журналисты и востоковед Ахмет Ярлыкапов скептически оценили перспективу его назначения на эту должность.