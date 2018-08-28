28 августа 2018, 10:30

Суд признал непригодными земельные участки для многодетных на Кубани

Прокуратура потребовала подвести инженерные коммуникации к земельным участкам, выделенным многодетным семьям в Краснодарском крае, суд удовлетворил это ходатайство.

По данным прокуратуры, в Полтавском и Трудобеликовском сельских поселениях администрация предоставила многодетным 16 участков, к которым не были поведены вода, свет и газ.

По закону, семьи, имеющие трех и более детей, могут получить в аренду, а затем и в собственность участки для строительства жилья или ведения хозяйства, при этом они должны быть обеспечены инженерными сетями, сообщила сегодня прокуратура Краснодарского края на своем сайте.

Красноармейский районный суд поддержал требование прокурора устранить нарушения.

Комментариев относительно решения суда на сайтах администрации Полтавского и Трудобеликовского сельских поселений на 10.20 мск нет.  

"Кавказский узел" писал, что в 20 августа суд признал право на получение квартиры многодетной семьи в Сочи.

Примечание:

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