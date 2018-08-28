28 августа 2018, 08:27
Прокуратура потребовала очистить питьевую воду в Карачаево-Черкесии
ООО «Водсервис» поставляло жителям Карачаевского района неочищенную питьевую воду, сообщила прокуратура.
По версии ведомства, питьевая вода, поступающая в дома жителей, не проходила положенную по санитарным требованиям биологическую очистку.
Прокуратура возбудила административные дела по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде (ст.6.5 КоАП РФ) и направила их в управление Роспотребнадзора по Карачаево-Черкесии, сообщила 27 августа прокуратура республики на своем сайте.
Отметим, что максимальное наказание, предусмотренное по этой статье, для должностных лиц составляет до трех тысяч рублей, для юридических - до тридцати тысяч рублей.
Также прокуратура потребовала от директора водоснабжающей организации устранить нарушения, уточнило ведомство.
Комментариев от ООО «Водсервис» относительно версии прокуратуры не поступало.
"Кавказский узел" писал, что в августе жители Грозного пожаловались на то, что после отключений или дождя из кранов идет вода бурого цвета, с фрагментами насекомых и растений.