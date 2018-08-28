Водопроводный кран .Фото https://pixabay.com/ru/кран-орошение-шланг-воды-поток-3619548/

28 августа 2018, 08:27

Прокуратура потребовала очистить питьевую воду в Карачаево-Черкесии

ООО «Водсервис» поставляло жителям Карачаевского района неочищенную питьевую воду, сообщила прокуратура.

По версии ведомства, питьевая вода, поступающая в дома жителей, не проходила положенную по санитарным требованиям биологическую очистку.

Прокуратура возбудила административные дела по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде (ст.6.5 КоАП РФ) и направила их в управление Роспотребнадзора по Карачаево-Черкесии, сообщила 27 августа прокуратура республики на своем сайте.

Отметим, что максимальное наказание, предусмотренное по этой статье, для должностных лиц составляет до трех тысяч рублей,  для юридических - до тридцати тысяч рублей. 

Также прокуратура потребовала от директора водоснабжающей организации устранить нарушения, уточнило ведомство.

Комментариев от ООО «Водсервис» относительно версии прокуратуры не поступало. 

"Кавказский узел" писал, что в августе жители Грозного пожаловались на то, что после отключений или дождя из кранов идет вода бурого цвета, с фрагментами насекомых и растений.

Примечание:

"Сроки перехода на безвредную очистку воды сорваны в Махачкале", "Свыше 39 тысяч махачкалинцев сделали прививку от гепатита А", "Власти Дагестана требуют ввести внешнее управление в "Махачкалаводоканале".

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