Прокуратура потребовала очистить питьевую воду в Карачаево-Черкесии

28 августа 2018, 08:27

ООО «Водсервис» поставляло жителям Карачаевского района неочищенную питьевую воду, сообщила прокуратура.

По версии ведомства, питьевая вода, поступающая в дома жителей, не проходила положенную по санитарным требованиям биологическую очистку.

Прокуратура возбудила административные дела по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде (ст.6.5 КоАП РФ) и направила их в управление Роспотребнадзора по Карачаево-Черкесии, сообщила 27 августа прокуратура республики на своем сайте.

Отметим, что максимальное наказание, предусмотренное по этой статье, для должностных лиц составляет до трех тысяч рублей, для юридических - до тридцати тысяч рублей.

Также прокуратура потребовала от директора водоснабжающей организации устранить нарушения, уточнило ведомство.

Комментариев от ООО «Водсервис» относительно версии прокуратуры не поступало.

"Кавказский узел" писал, что в августе жители Грозного пожаловались на то, что после отключений или дождя из кранов идет вода бурого цвета, с фрагментами насекомых и растений.