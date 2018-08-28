Спасатели продлили предупреждение о пожароопасности на Кубани

28 августа 2018, 05:42

До 30 августа в большинстве районов Кубани прогнозируется чрезвычайная пожароопасность, сообщает МЧС.

"Кавказский узел" сообщал, что Министерство по чрезвычайным ситуациям предупреждало о чрезвычайной пожароопасности в Краснодарском крае до 27 августа.

В период с 28 по 30 августа в большинстве районов Краснодарского края ожидается пожароопасность пятого класса, говорится в сообщении на сайте Южного регионального центра МЧС.

Ведомство предупреждает, что в связи с жаркой погодой в регионе могут вспыхнуть пожары как на природных объектах, например, в лесах, так и в населенных пунктах.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в дневное время сегодня, 28 августа в Краснодаре будет ясно, без осадков. Температура поднимется до плюс 34 градусов. В ночное время станет прохладнее, до плюс 23. Однако днем 29 августа вновь будет плюс 34 градуса. Дожди не ожидаются. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" с Гидрометцентром России. Жители и гости Кавказа с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии.