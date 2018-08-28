28 августа 2018, 04:30

Двое погибли и четверо получили травмы в ДТП в Калмыкии

Автомобиль опрокинулся в Целинном районе. На месте аварии скончались двое граждан Армении, еще четыре человека пострадали.

ДТП произошло 27 августа на 250 километре автомобильной дороги Р-22 "Каспий" в Целинном районе Калмыкии.

По предварительным данным, водитель автомобиля Subaru не справился с управлением, и машина перевернулась, пишет rusarminfo.ru.

В момент аварии в автомобиле находились шесть пассажиров. Двое из них - граждане Армении из Ванадзора - скончались на месте аварии, сообщает "Спутник-Армения".

Еще четверо пассажиров Subaru получили травмы. Трое из них госпитализированы, одному медицинская помощь была оказана на месте.

Примечание:

"Ставропольские врачи оставили на лечение девять пассажиров автобуса", "Один человек пострадал в аварии с поездом на Кубани", "Замглавы "Молодой гвардии" в Волгограде признал вину в гибели семьи в ДТП".

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