Двое погибли и четверо получили травмы в ДТП в Калмыкии

28 августа 2018, 04:30

Автомобиль опрокинулся в Целинном районе. На месте аварии скончались двое граждан Армении, еще четыре человека пострадали.

ДТП произошло 27 августа на 250 километре автомобильной дороги Р-22 "Каспий" в Целинном районе Калмыкии.

По предварительным данным, водитель автомобиля Subaru не справился с управлением, и машина перевернулась, пишет rusarminfo.ru.

В момент аварии в автомобиле находились шесть пассажиров. Двое из них - граждане Армении из Ванадзора - скончались на месте аварии, сообщает "Спутник-Армения".

Еще четверо пассажиров Subaru получили травмы. Трое из них госпитализированы, одному медицинская помощь была оказана на месте.