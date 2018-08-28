Гражданин Германии в Сочи пожаловался на препятствия в общении со своими детьми

28 августа 2018, 06:18

Александра Кессер в Сочи препятствует общению четверых своих детей с их отцом и бабушкой из Германии, заявил Беньямин Кессер в орган опеки и попечительства. В ведомстве пояснили заявителю, что с женщиной будет проведена беседа для разрешения вопроса, но при отсутствии положительного результата предложили Кессеру обратиться в суд.

Как информировал "Кавказский узел", Беньямин Кессер обвинил свою супругу Александру в том, что она незаконно увезла их общих четверых детей из Германии в Сочи. 19 сентября 2017 года суд в Германии признал действия женщины незаконными. Она, в свою очередь, обвинила мужа в развратных действиях по отношению к одному из сыновей. По словам Беньямина Кессера, из-за ложного обвинения решение немецкого суда о передаче детей не исполняется. 17 июля суд в Адлере по иску Александры Кессер расторг брак, постановил оставить всех детей с ней и решил взыскивать с Беньямина Кессера алименты на содержание детей в размере 75 888 рублей.

Беньямин Кессер 1 мая обратился на SMS-сервис "Кавказского узла". "Российской стороной нарушены права пятерых граждан Германии", - написал автор сообщения.

27 августа Беньямин Кессер в беседе с руководителем органа опеки и попечительства Сочи Нонной Кардава сообщил о том, что Александра Кессер препятствует его общению с детьми, и передал соответствующее заявление, передает корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на встрече.

По его словам, он прилетел в Сочи 21 августа вместе со своей матерью Маргаретт Кессер, но не смог пообщаться с детьми. "Дети стали забывать свой язык - немецкий, на котором они говорили с рождения, мать... запрещает общаться детям со мной, родным отцом этих детей... Александра очень боится оставлять детей со мной наедине, так как опасается, что они мне расскажут правду обо всем, что им пришлось пережить, когда она тайно, не согласовывая со мной, вывезла их в Россию", - считает гражданин Германии.

Кессер отметил, что в настоящее время его заботит, что он и его мать, родная бабушка детей, не может с ними беспрепятственно общаться. Он также передал в органы опеки письменное заявление своей матери, в котором она просит их принять участие в судьбе внуков и посодействовать ей в реализации возможности общаться с внуками.

Нонна Кардава ответила, что орган опеки и попечительства в связи с поступлением заявления проведет беседу с матерью детей. "Мы вызовем вашу супругу и проведем с ней беседу. Если она не воспримет наши слова, то тогда есть другие формы воздействия - это суд, который определяет порядок общения, и приставы, которые этот порядок должны будут организовать и исполнить в случае добровольного отказа матери детей исполнять решение суда", - сказала Кардава.

Маргаретт Кессер рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что она прилетала в Сочи с 21 по 27 августа, чтобы навестить внуков. По ее словам, вечером 21 августа в поселке Красная Поляна она с сыном увидела детей с Александрой. "Я попыталась заговорить с внуками, но Александра в грубой форме мне отказала в общении с детьми. При этом дети сразу узнали меня и отца и обрадовались нашей встрече. Однако мать запретила им общаться с нами. Александра заявила мне, что она не желает с нами общаться", - сказала она.

Бабушка детей пояснила, что у нее с ними и с невесткой не было конфликтов.

Адвокат краевой коллегии адвокатов Михаил Охрименко процитировал статью 55 Семейного Кодекса России, в котором закреплено право ребенка на общение с родителями и другими родственниками. "Ребенок имеет право на общение с обоими родителями, дедушкой, бабушкой, братьями, сестрами и другими родственниками. Расторжение брака родителей, признание его недействительным или раздельное проживание родителей не влияют на права ребенка. В случае раздельного проживания родителей ребенок имеет право на общение с каждым из них. Ребенок имеет право на общение со своими родителями также в случае их проживания в разных государствах", - сказал адвокат.

Комментариями Александры Кессер или ее представителей относительно заявлений отца и бабушки ее детей о создании препятствий их общению "Кавказский узел" пока не располагает.