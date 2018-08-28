МЧС предупредило о риске пожаров в Карачаево-Черкесии

28 августа 2018, 05:24

Экстренное предупреждение о высокой пожароопасности в Карачаево-Черкесии объявлено до 30 августа.

По данным МЧС, с сегодняшнего дня до 30 августа на территории республики сохранится опасность пожаров четвертого класса.

Спасатели призывают жителей и гостей республики не разжигать костров и воздержаться от выездов в лесную зону, сообщается на сайте ГУ МЧС по Карачаево-Черкесии.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в Черкесске температура воздуха составляет +18 градусов, скорость ветра - до 8 метров в секунду. Днем температура повысится до +28 градусов, скорость ветра сохранится. В ночь на 29 августа температура снизится до +20 градусов, скорость ветра - 6 метров в секунду. Но уже днем температура воздуха составит +30 градусов, а сила ветра увеличится до 7 метров в секунду. Осадков в этот период не ожидается. Погодный сервис - партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Жители и гости Кавказа с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.