28 августа 2018, 05:24

МЧС предупредило о риске пожаров в Карачаево-Черкесии

Экстренное предупреждение о высокой пожароопасности в Карачаево-Черкесии объявлено до 30 августа.

По данным МЧС, с сегодняшнего дня до 30 августа на территории республики сохранится опасность пожаров четвертого класса.

Спасатели призывают жителей и гостей республики не разжигать костров и воздержаться от выездов в лесную зону, сообщается на сайте ГУ МЧС по Карачаево-Черкесии.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в Черкесске температура воздуха составляет +18 градусов, скорость ветра - до 8 метров в секунду. Днем температура повысится до +28 градусов, скорость ветра сохранится. В ночь на 29 августа температура снизится до +20 градусов, скорость ветра - 6 метров в секунду. Но уже днем температура воздуха составит +30 градусов, а сила ветра увеличится до 7 метров в секунду. Осадков в этот период не ожидается. Погодный сервис - партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Жители и гости Кавказа с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Примечание:

"На севере Карачаево-Черкесии объявлена чрезвычайная пожароопасность", "Экстренное предупреждение объявлено в Карачаево-Черкесии из-за ливней с грозами", "Экстренное предупреждение в связи с пожароопасностью объявлено в Карачаево-Черкесии".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

28 августа 2018, 05:24

28 августа 2018, 04:30

28 августа 2018, 03:29

  • Полицейские отказываются признавать участие в задержании Титиева

    Большинство сотрудников Курчалоевского РОВД, которые были допрошены по делу главы грозненского представительства "Мемориала" Оюба Титиева, заявили, что не видели его в отделении, с правозащитником не знакомы, в его задержании и доставлении в отдел полиции участия не принимали. Следователь подготовил однотипные протоколы, и сотрудники полиции расписывались в них, не читая, заявил адвокат Петр Заикин. Полицейские вынуждены были "строить из себя дураков", считает председатель Совета правозащитного центра "Мемориал" Александр Черкасов.

28 августа 2018, 01:57

28 августа 2018, 00:58

  • Amnesty International осудила выдачу Россией Азербайджану беженца Фарида Юсуба

    Азербайджанский беженец Фарид Юсуб, обвиняемый в краже, подделке документов и незаконном пересечении границы, связал свое преследование в Азербайджане со своими оппозиционными взглядами. Международная правозащитная организация Amnesty International считает, что на родине он может быть подвергнут пыткам и несправедливому суду.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Документы

Все документы

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Архив новостей
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Аналитика

Все статьи

Инфографика

Все справки

Новости

Все новости