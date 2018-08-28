Сын губернатора Сюникской области Армении объявлен в розыск

28 августа 2018, 01:57

Тигран Хачатрян объявлен в розыск. По версии следствия, он подделал документы для того, чтобы избежать службы в армии в то время, когда его отец Сурик Хачатрян занимал должность губернатора Сюникской области Армении.

"Кавказский узел" сообщал, что в апреле 2017 года апелляционный суд Армении оставил в силе решение об отказе возобновить расследование в отношении сына и телохранителя бывшего губернатора Сюникской области Сурика Хачатряна по делу об убийстве Аветика Будагяна, однако при этом суд согласился возобновить расследование дела в отношении Аветика Будаганя.

2 июня 2013 года у дома бывшего на тот момент губернатором Сюникской области Сурика Хачатряна во время перестрелки был убит бывший кандидат в мэры Гориса Аветик Будагян, а его брат Артак Будагян получил тяжелые ранения. По делу об убийстве были задержаны сын губернатора Тигран Хачатрян и телохранитель Зарзанд Никогосян, однако в сентябре 2013 года уголовное дело в отношении них было прекращено. Следствие квалифицировало их действия как необходимую самооборону. 9 июля 2013 года Артаку Будагяну было предъявлено обвинение в угрозе убийством Сурику Хачатряну и его родным, в отношении Аветика Будагяна дело было прекращено в связи с его смертью.

Тиграну Хачатряну предъявлено обвинение в использовании поддельных документов с целью избежать службы в армии, он объявлен в розыск, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы Следственного комитета Армении.

По его словам, Хачатрян прошел военную комиссию в городе Горис, он приобрел и в дальнейшем использовал документ с медицинским диагнозом "неврастения" и "умеренно выраженная неврастения", что не соответствует его состоянию здоровья.

На основании этого диагноза в 2014 году Хачатрян дважды получил отсрочку от армии на пять месяцев, затем на три года. А в 2017 году во время зимних призывов Тигран Хачатрян был признан негодным к воинской службы и поставлен на учет в запасе, рассказал сотрудник ведомства.

Кроме того, по данным следствия, Тигран Хачатрян в 2010 году приобрел поддельный аттестат, который использовал при поступлении на факультет истории и права Горисского государственного университета.

Сурик Хачатрян был избран губернатором Синюкской области в 2004 году, занимал пост до 2013 года. В сентябре 2014 года был вновь назначен губернатором. В октябре 2016 года он подал заявление об отставке, которое было удовлетворено парламентом Армении.

Хачатряну предъявлено обвинение по статьям 325 ч. 1 УК Армении (подделка, сбыт или использование документов, штампов, печатей, бланков, государственных номеров транспортных средств) и 327 ч. 2,п. 2 УК Армении (уклонение от прохождения срочной воинской службы, тренировочных сборов или мобилизации, совершенных путем подделки документов или обмана).

"Следствию не удалось выяснить местонахождение Тиграна Хачатряна, (он) объявлен розыск", - отметил сотрудник Следственного комитета.

В рамках уголовное дела, находящегося в производстве Главного военного следственного управления, обвинение предъявлено и второму сыну бывшего губернатора Сурика Хачатряна Трдату Хачатряну.

Трдат Хачатрян обвиняется по статье 327 ч. 2,п. 2 УК Армении (уклонение от прохождения срочной воинской службы, тренировочных сборов или мобилизации, совершенных путем подделки документов или обмана). В отношении него назначена стационарная судебно-психологическая экспертиза.

Комментариями Тиграна и Трдата Хачатрян относительно данных следствия "Кавказский узел" пока не располагает.