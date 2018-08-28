Жители Владикавказа раскритиковали выселение воспитанников детдома в лесной зоне

28 августа 2018, 00:33

Воспитанников детского дома "Виктория" вывезли в детский дом "Хуры тын", дети не хотели переезжать и плакали, сообщили жители Владикавказа. Пользователи соцсетей осудили травмирующую сирот организацию переезда, и связали решение властей с желанием освободить дорогостоящий участок земли в экологически чистом районе.

Информация об объединении детских домов "Виктория" и "Хуры тын" была официально подтверждена властями Северной Осетии летом 2018 года.

"Реорганизация детских домов "Виктория" и "Хуры тын" связано с существенным снижением количества воспитанников в них. В детдоме "Виктория" с 80 детей в 2015 году количество сократилось до 26 детей, в "Хуры тын" - с 51 ребенка в 2015 году до 32 в 2018 году", - процитировало слова министра образования и науки республики Ирины Азимовой 21 августа ТАСС.

Вечером 27 августа детям объявили, что они должны сесть в автобус и переехать в "Хуры тын". "Разговаривала с мужем по телефону, он работает в охране детдома "Виктория", слышу громкий плач детей, спрашиваю, что это такое. Он отвечает, что детей увозят в новый детдом, они все рыдают. Автобус уже приехал за ними, их просят сесть в автобус, а они не идут туда, обнимаются со всеми и плачут. <...> Ну неужели, этот кусочек земли стоит слез этих и так обиженных судьбой детей?", - написала жительница Владикавказа Рита Цамакаева на своей странице в Facebook.

Детский дом "Виктория" расположен в экологически чистом районе Владикавказа, а "Хуры тын", куда перевезли детей из "Виктории", находится в промышленной зоне. Воспитанники жили в новом спальном корпусе, построенном на личные средства сенатора Олега Хацаева, но власти объясняли решение об объединении детдомов неудовлетворительным состоянием других зданий - пищеблока и административного корпуса. 11 июля глава республики Вячеслав Битаров подтвердил информацию о планах перевезти детей их "Виктории" в "Хуры тын", сообщило издание "Кавказ.Реалии".

Переезд оказался для детей травмирующим событием, сообщил со ссылкой на педагогов учреждения Telegram-канал "Алания 24".

"Депортация детей, именно так педагоги детского дома «Виктория» назвали то, что сегодня (27 августа) произошло у них. В экстренном порядке детям приказали собраться и переехать в детский дом «Хуры тын»", - говорится в сообщении, опубликованном каналом вечером 27 августа.

По данным источника, педагоги не предавали решение властей огласке и не протестовали против переезда воспитанников в другой детский дом в надежде, "что детей все-таки не тронут". После слез своих воспитанников педагоги решили обратиться в прокуратуру с просьбой проверить законность решения.

Telegram-канал Abon Next опубликовал две видеозаписи, снятые на территории детдома "Виктория" в момент выселения воспитанников. На одной из них, снятой в темное время суток, слышен плач детей, а на другом видео плачущие подростки в сумерках обнимаются, прощаясь, с сотрудниками детдома.

Слезы сирот вызвали негодование в соцсетях

Видео с плачущими детьми вызвало бурное обсуждение в Instagram. Пользователи обратили внимание, что детям приказали срочно собраться и покинуть их дом поздно вечером.

"Если это было честное плановое переселение детей, почему его нельзя было сделать празднично, красиво и достойно? Зачем было это делать ночью по-воровски, травмировать детей?", - написала batyrbekovna_15 в сообществе news_vladikavkaz.

"Ночью вывозят как чекисты, что бы меньше свидетелей было", - написал davlatovtimur. "Зачем же так травмировать детей... Это жестоко очень ... Нет слов...", - написала dzerassa022220. "Если другого выхода не было, то хотя бы психологически надо было их подготовить", - заметила bokovaserafima.

"Детям было плохо у реки, ближе курортной зоне. Им будет комфортнее в промышленном районе. Ну поживем посмотрим чем аукнется", - написала dzidzoevalan.

Кадастровая стоимость участка, на котором расположен детский дом "Виктория", составляет 52 миллиона рублей, написала журналист Мадина Сагеева в своем канале "Яндекс.Дзен" 30 июня.

"Это их дом. Поставьте себя на их место, их может понять, только тот кто через это прошел. Тебя выгоняют из собственного дома. Тем более они сироты", - написал valeriibamovskii.