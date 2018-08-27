27 августа 2018, 23:04
Крупный пожар произошел в жилом доме в Ростовской области
Пожар в многоквартирном доме в Константиновске потушен на площади 700 квадратных метров. Информации о пострадавших нет.
По данным МЧС, пожар произошел сегодня вечером на улице Шахтинская, 12. Полностью была охвачена огнем кровля жилого дома.
Пожарные локализовали огонь на площади 700 квадратных метров в 21.10 мск и полностью потушили его в 21.53 мск. В ликвидации пожара участвовали 28 человек, сообщается на сайте ГУ МЧС по Ростовской области.
Информации о пострадавших в результате пожара на сайте ведомства нет.
"Кавказский узел" ранее писал о пожаре в ростовской многоэтажке в июле. Из многоквартирного дома во время пожара были эвакуированы 36 человек, одна женщина погибла.
"МЧС предупредило о пожароопасности в Ростовской области", "Следствие определилось с обвиняемыми в деле о пожаре в центре Ростова-на-Дону", "158 погорельцев остаются без жилья после пожара в Ростове-на-Дону".
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Крупный пожар произошел в жилом доме в Ростовской области
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