Суд вынес приговор по делу о стрельбе возле "Нубарашена" 

27 августа 2018, 22:31

Ереванский суд назначил трем фигурантам дела о перестрелке у Нубарашенской тюрьмы наказание по 18 лет заключения каждому. Сторона обвинения требовала пожизненного заключения, сообщила адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 4 марта 2014 года три человека были убиты в результате перестрелки возле тюрьмы "Нубарашен" в Армении, среди них – криминальный авторитет Левон Казарян. Дело было передано в суд 12 марта 2016 года. Трое подсудимых не признали вину и отказались от дачи показаний.

Сегодня суд приговорил каждого из фигурантов дела - Ваана Акопяна, Саркиса Григоряна и Саркиса Аханумяна - к 18 годам лишения свободы. Сторона обвинения в ходе прений потребовала пожизненного заключения каждому, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Лусине Саакян.

"Это незаконный приговор, суд должен был вынести оправдательный приговор. Защита готовится подать апелляционную жалобу на вердикт суда", - заявила адвокат.