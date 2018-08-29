29 августа 2018, 07:18

Участковый в Кабардино-Балкарии заподозрен в превышении полномочий

Временно исполняющий обязанности участкового уполномоченного полиции по делам несовершеннолетних в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии подозревается в превышении должностных полномочий, сообщил Следком. 

В отношении полицейского возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.286 и п. "а" ч.3 ст.286 УК РФ. Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.

Согласно материалам дела, подозреваемый способствовал незаконному привлечению к уголовной ответственности собственницы торговой точки в городе Тырныауз. Для этого он, по версии следствия, "заставил двух местных жителей дать ложные пояснения".

"В ходе проверки следователями было установлено, что подозреваемый... применил в отношении одного из них физическое насилие", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Следственного управления СК по Кабардино-Балкарии.

Как сообщал "Кавказский узел", ранее инженер УФСИН по Кабардино-Балкарии был обвинен в превышении полномочий при реконструкции изолятора в Нальчике. 

Примечание:

"Сотрудник ОБЭП в Кабардино-Балкарии заподозрен в получении крупной взятки", "Фермер в Кабардино-Балкарии обвинен в мошенничестве", "Глава села в Кабардино-Балкарии обвинен в присвоении 3,8 миллиона"

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