Работники «Кавказкабеля» добились судебного решения о взыскании зарплаты

27 августа 2018, 20:24

Прохладненский районный суд удовлетворил 17 исков бывших работников предприятия «Кавказкабель» о взыскании заработной платы и компенсации за ее задержку. 150 бывших сотрудников завода с момента его банкротства остаются безработными.

Как писал "Кавказский узел", по состоянию на январь 2018 года общий долг по зарплате на "Кавказкабеле" составлял более 27 млн рублей. После вмешательства прокуратуры долги по зарплате были выплачены, однако образовалась новая задолженность, сообщила прокуратура Кабардино-Балкарии в конце марта.

В октябре 2017 года руководство "Кавказкабеля" решило добровольно ликвидировать предприятие, а 10 ноября завод признали банкротом. Работники "Кавказкабеля", которые пожаловались на долги по зарплате, считают доведение предприятия до банкротства преднамеренным. Бывший директор предприятия нарушал права кредиторов организации, незаконно продавая ее имущество, заявили в прокуратуре.

В интересах истцов Евгения Ромашкина, Алексея Баранникова, Александра Попова, Артема Стекольщикова и их коллег взыскано в общей сложности около 1,5 млн рублей. Размеры взысканных сумм разнятся и составляют от 15 до 130 тысяч рублей, также в суммы взыскания включены проценты за просрочку выплаты зарплаты, сообщили сегодня в Прохладненском районном суде корреспонденту «Кавказского узла».

Иск в интересах сотрудников ОАО «Кавказкабель» подал помощник прокурора города Прохладного Александр Василенко, он же поддерживал исковые требования в суде. Представитель «Кавказкабеля» в суд не явился, согласившись на рассмотрение иска в его отсутствие и указав, что признает исковые требования. Суд освободил истцов от уплаты госпошлины, взыскав с предприятия дополнительно 15 тысяч рублей в счет ее уплаты.

Один из бывших работников «Кавказкабеля» Алексей Баранников отметил, что это уже второй его иск к предприятию, рассмотренный и удовлетворенный судом. При этом денег мужчина еще не получил.

«Первый исполнительный лист мне был выдан 26 июля, я передал его судебным приставам, но мне по нему еще ничего не было выплачено», - сообщил Баранников корреспонденту «Кавказского узла».

Общая задолженность предприятия по зарплате составляет больше 30 млн рублей, сообщила руководитель профсоюзной организации «Кавказкабеля» Татьяна Бугаенко корреспонденту «Кавказского узла».

После банкротства завода на учет по безработице встали около трехсот бывших сотрудников «Кавказкабеля», сообщили сегодня в Центре занятости и социальной защиты города Прохладного.

По словам представителя центра, порядка половины этих сотрудников - 150 человек - вернулись на предприятие, цеха которого сданы в аренду. Предприятие продолжает выпускать кабель. «Остальные 150 человек пока остаются безработными. Они будут в течение года получать пособие в размере 4900 рублей»,- сообщила представитель центра корреспонденту «Кавказского узла».