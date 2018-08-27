27 августа 2018, 19:32

Ингушский чиновник оштрафован по делу о халатности

Глава администрации сельского поселения в Джейрахском районе, допустивший хищение подчиненным более пяти миллионов, признан виновным в халатности и оштрафован на 40 тысяч рублей, сообщил сегодня Следком.

Как писал "Кавказский узел", дело в отношении чиновника было передано в суд в июле. Он был обвинен по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Санкции статьи 293 УК РФ (части 1) предусматривают наказание в виде штрафа до 120 тысяч рублей или ареста на срок до трех месяцев. Обвиняемый может быть приговорен к обязательным работам на срок до трехсот шестидесяти часов, либо к исправительным работам - до одного года.

Судом установлено, что в январе 2014 года глава администрации сельского поселения передал ведущему специалисту, ответственному за начисление зарплаты, ключ электронной цифровой подписи. Специалист в течение двух лет вносил в заявки и отчеты ложные сведения о выплатах фиктивным сотрудникам и подделывал на них подписи от имени главы администрации. "На основании подложных документов на счет администрации поступили свыше 5 млн рублей, которыми ведущий специалист распорядился по своему усмотрению", - рассказали в следственном управлении Следственного комитета РФ по Ставропольскому краю.

Глава администрации признан виновным в халатности. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей, сообщается сегодня на сайте ведомства.

Примечание:

"Сотрудник банка в Ингушетии заподозрен в мошенничестве", "Директор управления ЖКХ в Ингушетии обвинен в хищении свыше 940 тысяч рублей", "Министр строительства Ингушетии задержан по подозрению в мошенничестве".

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