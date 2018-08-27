Колония общего режима. Фото: Геннадий Аносов / Югополис

27 августа 2018, 18:57

Следком назвал мотивы драки заключенных с надзирателями под Волгоградом

Трое заключенных в Волгоградской области обвинены в применении насилия к троим сотрудникам колонии ночью 19 августа, сообщило сегодня следствие.

Как писал "Кавказский узел", родные заключенных одной из колоний Волгоградской области заявили об избиении сотрудниками учреждения пятерых осужденных. Группа осужденных напала на сотрудников колонии и нанесла им травмы, заявил представитель ФСИН. Момент нападения на одного из сотрудников попал на видео, сообщил представитель ОНК.

Причиной инцидента, по версии следствия, стала запланированная передача заключенным запрещенных правилами колонии вещей. Несколько заключенных поздно ночью 19 августа закрыли одеждой лица и вышли к зданию заброшенного ремонтно-механического цеха на территории колонии, ожидая "незаконную передачу им запрещенных предметов, которые неустановленные пока следствием лица должны были перебросить через забор", говорится в сегодняшнем сообщении на сайте следственного управления СКР по Волгоградской области.

Младший инспектор колонии во время обхода заметил нарушителей режима. "Злоумышленники накинулись на сотрудника колонии, а когда услышали, что тот сумел передать информацию о происшествии по рации, убежали в подсобное помещение теплицы", - утверждает следствие.

По информации следователей, коллеги инспектора пришли ему на помощь и обнаружили заключенных, но те вновь попытались оказать сопротивление и начали избивать сотрудников колонии. Для усмирения заключенных персоналу учреждения пришлось применить к ним физическую силу.

"В настоящее время они помещены в штрафной изолятор колонии. Потерпевшими от действий заключенных стали трое сотрудников УФСИН, один из которых сейчас находится в лечебном учреждении",  - говорится в сообщении следствия.

Старший инспектор пресс-службы УФСИН по Волгоградской области Михаил Черный ранее сообщил "Кавказскому узлу" о двоих пострадавших сотрудниках колонии. "У двух сотрудников сотрясение головного мозга, то есть телесные повреждения средней тяжести. Один из сотрудников находится в больнице, второй уже дома", - сказал он 22 августа.

Уголовное дело в отношении троих заключенных расследуется по части 2 статьи 321 УК РФ (применение насилия в отношении сотрудника места лишения свободы). Данная статья предполагает до пяти лет заключения.

Оценка действиям сотрудников колонии будет дана по итогам служебной проверки, которая проводится в областном управлении ФСИН, отметили следователи. На сайте управления ФСИН по Волгоградской области по состоянию на 18.40 мск нет комментариев относительно инцидента, произошедшего ночью 19 августа. 

Примечание:

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