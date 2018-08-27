Руководство водоканала оштрафовано после протестов жителей Избербаша

27 августа 2018, 16:31

Госжилинспекция Дагестана дважды оштрафовала главного инженера муниципального "Горводоканала" Избербаша за перебои с холодной водой, сообщило сегодня ведомство.

Как писал "Кавказский узел", 3 июля у здания мэрии Избербаша прошел митинг с требованием возобновить подачу питьевой воды. Местные жители заявили, что воды нет с начала июля, а после митинга пожаловались на задержания и угрозы. 5 июля Госжилинспекция вынесла в адрес властей Избербаша предостережение о недопустимости перебоев с водоснабжением в городе.

По данным Госжилинспекции, первая жалоба поступила на "горячую линию" главы Дагестана от жителя дома по улице Курбанова. Он сообщил об отсутствии холодной воды. Госжилинспекция наложила на главного инженера штраф и проследила за устранением нарушения, сообщило ведомство.

Аналогичную жалобу подал и житель дома на Советской улице Избербаша. После проверки Госжилинспекция также приняла решение оштрафовать главного инженера "Горводоканала" по статье КоАП "Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами". "Поставщику ресурса выданы предписания на восстановление нормативного уровня коммунальной услуги, а также произведения перерасчета необоснованно начисленной платы за воду в период отключения", - отмечается в сегодняшнем сообщении на сайте Государственной жилищной инспекции Дагестана.

Размер штрафов, выписанных главному инженеру "Горводоканала", в сообщении не указан. Согласно предъявленной ему статье КоАП, один штраф для должностного лица составляет от пятисот до тысячи рублей.

На сайте МУП "Горводоканал" Избербаша, по состоянию на 16.30 мск, нет информации об этих штрафах.

Ранее "Кавказский узел" неоднократно писал о проблемах жителей Дагестана с питьевой водой. Так, в январе в махачкалинском поселке Ленинкент была зафиксирована вспышка заболевания острой кишечной инфекцией после того, как в канале Октябрьской революции утонул человек.