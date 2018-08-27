Горы Северной Осетии. Фото: Пресс-служба Аланияинформ http://osinform.org

27 августа 2018, 16:54

Спасатель вернулся в базовый лагерь после гибели напарника в горах Северной Осетии

Спасатель, вынужденный остаться в горах Северной Осетии из-за сильного камнепада, во время которого погиб его напарник, сегодня присоединился к отряду, сообщил источник в экстренных службах.

Как писал "Кавказский узел", в ходе поисково-спасательной операции в Северной Осетии погиб сотрудник Ставропольского ПСО Эдуард Скрипник. Его коллега, тоже занимавшийся поиском троих пропавших альпинистов из Краснодарского края, после завершения операции вынужден был остаться в горах из-за камнепада.

Тела 28-летнего Алексея Тукмакова из Новороссийска, 26-летнего Александра Садаева и 36-летнего Анатолия Барабаша из Краснодара, пропавших на горе Галдор в Ирафском районе Северной Осетии, были обнаружены 24 августа, однако эвакуировать их удалось лишь 26 августа.

Напарник погибшего спасателя переждал камнепад и благополучно спустился вниз, сообщил сегодня "Регион Оnline".

"Все в сборе, сейчас выдвигаются в базовый лагерь", - цитирует сегодня источник в экстренных службах Северной Осетии ТАСС.

Управления МЧС по Северной Осетии и Ставропольскому краю к 16.52 мск 27 августа не разместили этой информации на своих сайтах.

Примечание:

"Спасатели спустили тело туриста с Эльбруса", "Турецкий турист эвакуирован с Эльбруса в Кабардино-Балкарии", "Парапланерист эвакуирован после неудачного приземления в горах Кабардино-Балкарии".

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