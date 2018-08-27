Жители Армении перекрыли дорогу в знак протеста против укрупнения общин

27 августа 2018, 15:36

Жители общины Ахурян и восьми прилегающих сел Ширакской области перекрыли дорогу, ведущую к границе Грузии, требуя встречи с губернатором.

Как писал "Кавказский узел", 9 июля 2017 года депутаты Национального собрания Армении во втором и окончательном чтении приняли законопроект об объединении 328 сел в 34 общины, несмотря на протесты оппозиции.

Инициатором укрупнения сельских общин выступил кабинет министров Армении. Авторы проекта утверждали, что объединение повысит эффективность управления. Кроме того, по их мнению, укрупнение общин увеличит их инвестиционную привлекательность.

Сегодня жители сел выступили против программы укрупнения сельских общин, которая была внедрена еще в 2017 году, заявив, что их мнения никто не спрашивал, сообщает "Sputnik-Армения", не указав количество участников акции протеста.

Перекрыв дорогу, протестующие потребовали встречи с губернатором Ширакской области. "Процесс укрупнения произошел в ноябре 2017 года, но после этого ничего не изменилось. Мы платим налоги, но в самих селах нет никаких инвестиций", - цитирует одного из участников акции News.am.

По его словам, не решаются также проблемы с водоснабжением и уборкой мусора.

При этом демонстранты подчеркнули, что не выступают против премьер-министра Пашиняна, а просто хотят, чтоб их услышали. Участники акции протеста заявили, что откроют дорогу тогда, когда их требование будет удовлетворено.

Отметим, что по данным переписи населения 2011 года, размещенным на сайте Статистического комитета Армении, в Ширакской области проживают 233 308 человек. При этом в селах живут 95 826 человек.

Напомним, что 17 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к гражданам страны с призывом обращаться в соответствующие органы для решения своих проблем, а не выходить улицы. 23 мая Никол Пашинян повторил свой призыв, назвав подобные акции протеста саботажем.

Материалы о протестных акциях в Армении собраны на тематической странице "Кавказского узла" "Протесты в Армении".