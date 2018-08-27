Найдено тело пропавшего на Эльбрусе волгоградца

27 августа 2018, 13:57

Спасатели отправились сегодня на ледник, где группа туристов обнаружила тело пропавшего альпиниста из Волгограда, сообщило МЧС Карачаево-Черкесии.

Как писал "Кавказский узел", 13 августа кабардино-балкарские спасатели отправились на поиски 58-летнего туриста-одиночки из Волгоградской области, который пропал на Эльбрусе.

"Вчера группа альпинистов, проходивших в районе ледника Битюк-Тюбе на западной стороне Эльбруса на территории Карачаево-Черкесии на высоте около 4300 метров, обнаружила тело пропавшего спортсмена из Волгограда", - сообщил сегодня представитель Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

По его словам, причины гибели туриста пока неизвестны, но район, в который направился альпинист, очень опасен. "Там постоянные ледо- и камнепады, мы вообще не рекомендуем ходить туда в одиночку", - цитирует слова представителя спасательного отряда РИА "Новости".

Сегодня к месту обнаружения тела альпиниста отправились девять спасателей из Карачаево-Черкесии. Они подключились к поискам жителя Волгограда еще 17 августа, но найти его не смогли. Эвакуировать тело с ледника Битюк-Тюбе затруднительно, отмечается в сообщении на сайте МЧС Карачаево-Черкесии.

Погибший не регистрировался в поисково-спасательных подразделениях. По словам родственников, он должен был вернуться с Эльбруса 6 августа, информирует ведомство.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликованы справочные материалы о горе Эльбрус и Приэльбрусье.