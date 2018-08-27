Пикетчик из Волжского пожаловался в ФСБ на коррумпированность силовиков

27 августа 2018, 19:02

Бизнесмен из Волжского провел сегодня пикет у здания ФСБ России, заявив, что столкнулся с попыткой отобрать у него гостиничный комплекс и коррупцией в силовых структурах Волгоградской области.

По словам Бочкарева, пикет в Москве продолжался с 10:00 до 12:00. Он держал в руках плакат, в котором заявил о "беспределе" силовиков в Волгоградской области, передает корреспондент "Кавказского узла".

Бочкарев подал в ФСБ заявление о том, что в 2011 приобрел здание под гостиничный комплекс, но в 2013 году крупный банкир и задолжавший ему глава строительной фирмы "повесили" крупный долг на него. Суд признал, что Бочкарев еще в 2009 году заключил с этим банкиром и руководителем фирмы сделку об инвестировании. Позже, в 2016 году, следствие по заявлению Бочкарева возбудило против банкира дело о мошенничестве и фальсификации доказательств. Сам Бочкарев был признна потерпевшим. "Однако вскоре по коррупционным мотивам <...> направление расследования кардинально изменилось, и уголовное дело стало расследоваться в целях спасти очень состоятельного банкира", - говорится в заявлении, которое имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Заявитель сообщил, что был лишен статуса потерпевшего, а против него самого возбудили дело о даче заведомо ложных показаний. "В настоящий момент я опасаюсь за свою жизни в связи с непримиримой позицией и поступавшими угрозами, и нужаюсь в государственной защите - в первую очередь, от коррумпированных должностных лиц", - написал Бочкарев в заявлении.

Сергей Бочкарев заявил корреспонденту "Кавказского узла", что сотрудникам силовых структур региона систематически дают взятки. "Я заявлял об этом под аудиозапись, писал на официальных заявлениях - все спустили на тормозах и повесили на меня 50 миллионов", - пожаловался он. Бочкарев сообщил, что подал заявление не только в ФСБ, но и в Генпрокуратуру, а также намерен попасть на прием в МВД России. "Я впервые на пикете, буду стоять до победного", - заявил Бочкарев.

"Кавказский узел" не располагает комментариями силовых структур федерального и областного уровня относительно заявлений Бочкарева.