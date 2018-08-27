Четыре пострадавших шахтера выписаны из больницы в Ростовской области

27 августа 2018, 11:44

Только один из пяти пострадавших при взрыве на шахте "Обуховская" остается в больнице, сообщил сегодня Минздрав Ростовской области.

"Кавказский узел" сообщал, что в результате взрыва на шахте "Обуховская" в городе Зверево 16 августа погиб один горняк и еще пятеро получили ранения.

"Четверо пострадавших выписаны из больницы в пятницу. Один продолжает лечение", - процитировало сегодня представителя министерства здравоохранения Ростовской области РИА "Новости".

Состояние шахтера, который пока остается в больнице, улучшается, он также готовится к выписке, со ссылкой на пресс-службу ведомства информирует сегодня ТАСС.

Взрыв на шахте "Обуховской" произошел после того, как работу со взрывчаткой доверили неопытному работнику, сообщил 22 августа губернатор Василий Голубев. Сотрудники "Обуховской" нередко получают травмы, рассказали сами шахтеры. Сами пострадавшие отказались комментировать инцидент корреспонденту "Кавказского узла", опасаясь увольнения.