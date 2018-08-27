Коридор больницы в Ростовской области. Фото Вячеслава Прудникова для "Кавказского узла"

27 августа 2018, 11:44

Четыре пострадавших шахтера выписаны из больницы в Ростовской области

Только один из пяти пострадавших при взрыве на шахте "Обуховская" остается в больнице, сообщил сегодня Минздрав Ростовской области.

"Кавказский узел" сообщал, что в результате взрыва на шахте "Обуховская" в городе Зверево 16 августа погиб один горняк и еще пятеро получили ранения.

"Четверо пострадавших выписаны из больницы в пятницу. Один продолжает лечение", - процитировало сегодня представителя министерства здравоохранения Ростовской области РИА "Новости".

Состояние шахтера, который пока остается в больнице, улучшается, он также готовится к выписке, со ссылкой на пресс-службу ведомства информирует сегодня ТАСС.

Взрыв на шахте "Обуховской" произошел после того, как работу со взрывчаткой доверили неопытному работнику, сообщил 22 августа губернатор Василий Голубев. Сотрудники "Обуховской" нередко получают травмы, рассказали сами шахтеры. Сами пострадавшие отказались комментировать инцидент корреспонденту "Кавказского узла", опасаясь увольнения.

Примечание:

"В Ростовской области самый высокий процент безработицы в шахтерских территориях", "Выявленные нарушения в работе донских шахт не изменят ситуацию к лучшему, считают профсоюзные лидеры", "В Ростовской области шахтеры-пенсионеры намерены просить Евросуд ускорить рассмотрение их исков".

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