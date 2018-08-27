Последствия аварии в Камышинском районе Волгограда Фото: пресс-службе ГУ МВД региона

27 августа 2018, 11:19

Шесть человек стали жертвами ДТП в Волгоградской области

Два человека погибли, четыре доставлены в больницу после сегодняшней аварии в Камышинском районе Волгограда.

ДТП с участием трех легковых автомобилей произошло сегодня в 06:30 мск на федеральной трассе Волгоград - Саратов - Сызрань. Водитель и пассажир одной из машин скончались на месте, четыре человека госпитализированы с травмами, сообщило сегодня Главное управление МВД по Волгоградской области на своем сайте. 

Среди доставленных в больницу - трое детей, передает со ссылкой на представителя ведомства ТАСС. Ехавшие в автомобилях люди возвращались домой из отпусков, передает ИА "Высота 102".

"Кавказский узел" писал, что 22 июля пять человек погибли, один доставлен в больницу после столкновения двух машин в Михайловском районе Волгоградской области.

Примечание:

"Восемь человек стали жертвами ДТП в Дагестане", "Сотрудники "скорой" и пациент пострадали при ДТП в Астрахани", "МЧС уточнило число пострадавших в ДТП на Ставрополье".

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