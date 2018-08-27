Землетрясение произошло у побережья Абхазии

27 августа 2018, 10:18

Подземный толчок магнитудой 3,8 был зафиксирован вечером 26 августа близ черноморского побережья Абхазии. Информация о жертвах и разрушениях не поступала.

По данным сейсмологов, землетрясение произошло в 22.07 мск 26 августа на глубине двух километров. Эпицентр располагался в точке в 68 километрах южнее от Сухума и в 55 километрах юго-западнее Очамчира, говорится на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Согласно сервису "Яндекс.Карты", эта географическая точка находится в Черном море. Ближайший населенный пункт, село Начкаду Гальского района, расположен примерно в 50 километрах от эпицентра.

Данных о жертвах и разрушениях, вызванных землетрясением, не поступало. На сайте МЧС Абхазии информации о землетрясении по состоянию на 9.20 мск сегодня нет.

"Кавказский узел" писал, что 26 ноября 2017 года подземные толчки магнитудой 3,1 были зафиксированы в Очамчирском районе Абхазии, на границе с Грузией.