Шесть человек погибли в ДТП в Азербайджане

27 августа 2018, 05:35

При столкновении двух легковых автомобилей в Сиязанском районе погибли шесть человек, в том числе один ребенок. Еще один ребенок получил тяжелые ранения.

Автомобили "ВАЗ-2107" и Daewoo столкнулись возле села Бешдам Сиязанского района.

В результате ДТП погибли две женщины, три мужчины и один ребенок, пишет 26 августа "Спутник-Азербайджан".

Еще один ребенок получил тяжелые ранения и госпитализирован в Сиязанскую центральную районную больницу, сообщает haqqin.az.