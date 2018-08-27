27 августа 2018, 05:35

Шесть человек погибли в ДТП в Азербайджане

При столкновении двух легковых автомобилей в Сиязанском районе погибли шесть человек, в том числе один ребенок. Еще один ребенок получил тяжелые ранения.

Автомобили "ВАЗ-2107" и Daewoo столкнулись возле села Бешдам Сиязанского района.

В результате ДТП погибли две женщины, три мужчины и один ребенок, пишет 26 августа "Спутник-Азербайджан".

Еще один ребенок получил тяжелые ранения и госпитализирован в Сиязанскую центральную районную больницу, сообщает haqqin.az.

Примечание:

"Семь человек стали жертвами ДТП на Ставрополье", "Четыре человека погибли при ДТП с микроавтобусом в Кабардино-Балкарии", "Пять пассажиров автобуса стали жертвами аварии на Ставрополье".

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