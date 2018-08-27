27 августа 2018, 06:30

МЧС предупредило о пожароопасности в Ростовской области

До 29 августа на всей территории Ростовской области ожидается чрезвычайная пожароопасность, сообщает МЧС.

По данным Южного регионального центра МЧС, с 27 по 29 августа во всех районах Ростовской области прогнозируется чрезвычайная пожароопасность пятого класса.

Ведомство предупреждает, что в регионе вероятны пожары как в населенных пунктах, так и в лесах и на побережье рек и озер.

Согласно информации погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в дневное время в Ростове-на-Дону прогнозируется ясная погода, температура воздуха достигнет отметки в плюс 30 градусов. В ночь на 28 августа будет плюс 16 градусов, также не прогнозируются дожди. 28 августа днем будет еще жарче, до плюс 31 градуса, а днем 29 августа столбик термометра поднимется до плюс 33 градусов. Погодный сервис является партнерским проектом "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Жители и гости Кавказа с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа", который доступен также в легкой версии, могут корректировать данные метеорологов для получения более точного прогноза.

Примечание:

"Чрезвычайная пожароопасность объявлена в Астраханской области", "МЧС предупредило о риске возникновения пожаров в Калмыкии", "Спасатели предупредили об угрозе пожаров в Кабардино-Балкарии".

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