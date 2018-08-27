27 августа 2018, 02:38

Спасатели спустили со склона Эльбруса туристку из Украины

Запросившую помощь спасателей туристку из Украины эвакуировали со склона Эльбруса в Кабардино-Балкарии. 

Как писал "Кавказский узел", вечером 26 августа спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО отправились на поиски незарегистрированной туристки из Украины, которая на высоте 5250 метров на горе Эльбрус подала фонариком сигнал о помощи

"Спасатели спустили в поселок Терскол туристку из Украины 1994 года рождения, которая запросила помощь, находясь на горе Эльбрус", - сказал оперативный дежурный Эльбрусского высокогорного ПСО, слова которого приводит ТАСС.

Женщина не нуждается в медицинской помощи. "Она не могла самостоятельно спуститься от усталости", - сказал представитель Главного управления МЧС по Кабардино-Балкарии, на которого ссылается "Интерфакс".

"Кавказский узел" ранее сообщал, что 25 августа спасатели с высоты около 4 тысяч метров эвакуировали останки альпинистки, 31 год назад погибшей при восхождении на Эльбрус в Карачаево-Черкесии.

Справка о горе Эльбрус - самой высокой вершине в России и Европе - опубликована на "Кавказском узле" в разделе "Справочник". 

Примечание:

"Два альпиниста пострадали от удара молнии на Эльбрусе", "Спасатели спустили тело туриста с Эльбруса", "Альпинист из Перми спасен на Эльбрусе". 

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